Дрони СБУ вразили порт Приморськ і низку нафтоперекачувальних станцій у Росії – джерело

Сили Служби безпеки України завдали удару по порту Приморськ у Росії та кількох нафтоперекачувальних станціях, повідомило Радіо Свобода джерело в спецслужбі 12 вересня.

За його даними, це найбільший нафтоналивний порт РФ на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи.

«Приморськ – це ключовий хаб для завантаження «тіньового флоту», з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти, що приносить росії приблизно $15 мільярдів», – заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Через успішну атаку безпілотників СБУ, додав він, на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти зупиняли. Орієнтовні щоденні втрати російського бюджету від припинення експорту оцінюють у до 41 мільйона доларів.

Крім того, додало джерело, сили СБУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій РФ — «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7». Вони є «ключовими елементами» магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

«СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка РФ тримається на нафті — кожна така «бавовна» б’є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир», – додали в службі.





Редакція Радіо Свобода наразі не може незалежно перевірити наслідки влучань.

Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявляв про загоряння на судні в порту Приморськ, яке, за його словами, згодом загасили.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



