Губернатор Ленінградської області РФ повідомив про пожежу на кораблі через атаку дронів

Внаслідок атаки безпілотників в аеропорту Санкт-Петербурга Пулково оголошували план «Килим», щонайменше вісім рейсів затримуються й три скасовані, повідомляють російські Телеграм-канали.

Губернатор Ленінградської області РФ Олександр Дрозденко заявив про збиття понад 30 безпілотників над регіоном.

«У порту Приморськ ліквідується займання на одному з суден. Спрацювала система пожежогасіння», – заявив він.

Також місцева влада фіксувала падіння уламків у кількох населених пунктах, без постраждалих.

Згодом Дрозденко повідомив про ліквідацію відкритого горіння на кораблі, а також займання на насосній станції.

Міністерство оборони РФ заявило про збиття 221 українського безпілотника над 13 російськими областями протягом ночі, з них дев’ять нібито знешкодили над Московським регіоном.

Керівник українського Центру протидії дезінформації ндрій Коваленко на початку доби заявив, що Росія «під масованою дроновою атакою». Про її цілі чи результати він наразі не повідомляв.



