Кількість результативних операцій української розвідки в окупованому Криму зросла. Про що це свідчить?

Протягом місяця українські розвідники провели декілька операцій в окупованому і анексованому Криму та акваторії Чорного моря – було знищено радіолокаційні станції, зенітні ракетні комплекси і не тільки. Як це відбувалося, які результати й чому в рази збільшилася активність спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони України, з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У понеділок, 8 вересня, Головне управління розвідки Міноборони України заявило про знищення спецпризначенцями відомства двох елементів російської системи протиповітряної оборони в анексованому Криму. Удари були завдані напередодні Дня воєнної розвідки України, який відзначається 7 вересня. Коли саме, не уточнюється.

Згідно з повідомленням, підрозділи управління безпілотних систем Департаменту активних дій вразили радіолокаційну станцію 48Я6-К1 «Подльот» та модуль РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М «Небо-М».

У відомстві уточнили, що модуль «Небо-М» був уражений спецпризначенцями ГУР під час руху, коли російські військові залишали позицію бойового чергування.

«Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України напередодні Дня воєнної розвідки України завдали влучних ударів по двох дороговартісних об’єктах системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму», – йдеться у повідомленні ГУР МО України. Українські розвідники також опублікували відео ураження РЛС.

Згідно з повідомленнями телеграм-каналів, вибухи на Кримському півострові лунали в ніч із 5 на 6 вересня – у Феодосії, Джанкойському, Кіровському та Ленінському районах.

Увечері 2 вересня в Алушті було чути п'ять вибухів, після чого спалахнула пожежа в горах над селом Лазурне, в заказнику Кастель, повідомив телеграм-канал «Крымский ветер», зазначивши, що «там розташована російська військова частина 85683-Л – підрозділ 3-го радіотехнічного полку, з примітним радаром із білим куполом».

Дороговартісна і рідкісна техніка

Мобільна РЛС 48Я6-К1 «Подльот» використовується для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній перешкодовій обстановці. Приблизна вартість одного знищеного радіолокаційного комплексу, призначеного, зокрема, для видачі цілевказівки для зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400, становить 5 мільйонів доларів.

РЛС 48Я6-К1 «Подльот» або «Подльот-К1» – одна з останніх моделей РЛС, що надійшли до військ російської ППО останнім часом.

«Подльот-К1» працює в сантиметровому діапазоні, одночасно може виявляти до 200 цілей на відстані від 10 до 200 кілометрів за максимальної висоти виявлення 10 км. Швидкість цілей, що виявляються, – до 4400 км/год, що становить 3,6 Маха. Точність вимірювання координат цілі: за дальністю – 200 метрів, за азимутом – 1,6 градуса.

Про знищення одразу двох РЛС «Подльот-К1» у Криму ГУР заявляло в березні цього року.

Ще дорожчим є комплекс 55Ж6М «Небо-М» – його вартість становить 100 млн доларів. Комплекс прийнятий на озброєння ЗС РФ у 2012 році та є одним із найновіших. Точна вартість знищеного модуля РЛМ-М невідома, вона може становити від 20 до 30 мільйонів доларів.

55Ж6М «Небо-М» – це мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх і великих висотах, що входить до сімейства РЛС «Небо». У комплексі використано засоби виявлення зі значними зонами виявлення малорозмірних та малопомітних цілей, зокрема виконаних за технологією «стелс». Для РЛК характерний малий час зав'язки трас по високошвидкісних цілях, високий темп оновлення та видачі інформації, зокрема по швидкісних та маневруючих цілях, великі дальності виявлення пусків балістичних ракет, великі «стелі» в режимі супроводу балістичних цілей.

До комплексу «Небо-М» входять радіолокаційний модуль метрового діапазону – РЛС «Небо-СВУ», а також радіолокаційний модуль дециметрового діапазону – РЛС «Противник-ГЕ». Зона виявлення комплексу становить 600 кілометрів, кількість супроводжуваних трас – 200.

РЛС «Небо-М» у Криму ЗСУ вже знищували, причому в складі повного комплексу. Це сталося в ніч із 1 на 2 липня 2025 року на мисі Тарханкут. Були уражені радіолокаційні модулі метрового та дециметрового діапазонів, а також командний модуль.

Це не просто дороговартісна техніка, а дуже дороговартісна

Про особливості уражених російських радіолокаційних станцій Крим.Реалії на умовах анонімності розповів військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

«Це не просто дороговартісна техніка, а дуже дороговартісна. Не одиночні екземпляри, але в Збройних силах Росії таких РЛС не дуже багато, і прикривають вони переважно важливі напрямки, одним з яких для росіян є Крим», – сказав експерт.

За словами офіцера запасу ЗСУ, російська армія матиме проблеми із заміною цих рідкісних РЛС, які, на думку фахівця, доведеться перекидати на анексований півострів з Росії.

«Дальність цих станцій 200 і 600 кілометрів, тобто вони працюють у середній і дальній зонах виявлення. З яких точок у Криму працювали ці засоби, українським військовим відомо, і вони зможуть прокладати маршрути ракет та БПЛА з урахуванням прогалин у радіолокаційному покритті, які з’явилися», – констатує експерт.

Планове знищення

Варто зазначити, що операції спецпризначенців ГУР в анексованому Криму значно посилилися протягом останніх чотирьох-п'яти тижнів.

Так, 1 вересня спецпідрозділ української розвідки «Примари» заявив про знищення в Криму одразу кількох важливих елементів російської системи ППО та спостереження:

радіолокаційний комплекс «Утьос-Т»;

радіотелескоп РТ-70;

комплекс «Глонасс» в куполі;

берегова радіолокаційна станція МР-10М1 «Мис» М1;

радіолокаційна станція 96Л6-АП зі складу ЗРК С-400.

У ніч на 28 серпня 2025 року спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України уразили на території Криму дороговартісну ціль – російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 «Тріумф».

Цього ж дня внаслідок спільної операції Департаменту активних дій ГУР МО України та спецпідрозділу ГУР «Примари» в Азовському морі неподалік Криму уражено малий ракетний корабель ЧФ РФ проєкту 21631 «Буян-М» – носій крилатих ракет «Калібр». Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія «Калібрів».

Дещо про це ми дізнаємося після закінчення війни, про інші операції – через десятки років, коли буде знято гриф секретності

7 серпня українська розвідка повідомила, що бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 «БК-16», а також спалили російські РЛС «Небо-СВУ», «Подльот К-1» та 96Л6Е. Ще одну РЛС, заховану під куполом, спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Ай-Петрі, де росіяни розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч 85683-А).

Посилення кількості операцій спецпризначенців ГУР на Кримському півострові свідчить як про професіоналізм українських розвідників, так і про посилення їхнього технічного оснащення, вважає військовий експерт із Криму. На його думку, деякі з цих операцій вимагали фізичної присутності українських воїнів у Криму.

«Дещо про це ми дізнаємося після закінчення війни, про інші операції – через десятки років, коли буде знято гриф секретності. А про щось не дізнаємося ніколи – в цьому специфіка дій спецпризначенців, і імена героїв рідко стають відомими», – заявив Крим.Реалії підполковник запасу ЗСУ.