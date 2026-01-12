У Києві попрощалися з медиком із Каховки, який загинув під час атаки РФ

У Михайлівському соборі Києва відбулося відспівування та прощання з медиком Сергієм Смоляком. Як повідомила влада, чоловік загинув у ніч проти 9 січня під час повторного удару армією РФ по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці.

«Сергій – місцевий уродженець, який понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої допомоги у рідному місті. За роки служби він врятував не одне життя. Уже в Києві Сергій продовжив робити те, що вмів найкраще, – допомагати людям, не думаючи про небезпеку для себе. Він був не лише відданим своїй справі медиком, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Каховська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам Сергія Смоляка», – зауважили в в пресслужбі Каховської МТГ.

В останню путь Сергія проводжали під сирени автомобілів швидкої допомоги.