У Києві попрощалися з медиком із Каховки, який загинув під час атаки РФ

У Михайлівському соборі Києва відбулося відспівування та прощання з медиком Сергієм Смоляком. Як повідомила влада, чоловік загинув у ніч проти 9 січня під час повторного удару армією РФ по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці.

«Сергій – місцевий уродженець, який понад 25 років працював старшим фельдшером швидкої допомоги у рідному місті. За роки служби він врятував не одне життя. Уже в Києві Сергій продовжив робити те, що вмів найкраще, – допомагати людям, не думаючи про небезпеку для себе. Він був не лише відданим своїй справі медиком, а й люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Каховська громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і колегам Сергія Смоляка», – зауважили в в пресслужбі Каховської МТГ.

В останню путь Сергія проводжали під сирени автомобілів швидкої допомоги.

Відспівування загиблого через російський обстріл медика Сергія Смоляка у Михайлівському соборі Києва, 12 січня 2026 року
У пакеті на столику біля розп’яття та свяченої води – земля з рідного міста Сергія, Каховки, яка тепер має статус тимчасово окупованої Росією
Прощання з медиком Сергієм Смоляком у Михайлівському соборі Києва, 12 січня 2026 року
Рідні, близькі й колеги востаннє прощаються із Сергієм. Київ, 12 січня 2026 року
Труну з тілом загиблого медика Сергія Смоляка виносять із Михайлівського собору. Київ, 12 січня 2026 року
Фото загиблого медика Сергія Смоляка на автівці для ритуальних послуг, таким його запам'ятають рідні, близькі і колеги
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
В останню путь Сергія проводжали під сирени автомобілів швидкої допомоги. Київ, 12 січня 2026 року
Рідні, близькі і колеги загиблого медика Сергія Смоляка перед Михайлівським собором Києва, де вони востаннє з ним попрощалися. 12 січня 2026 року
Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

