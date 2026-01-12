Трамп: у Зеленського «немає карт», є «лише одне – Дональд Трамп»

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю газеті The New York Times повторив свою думку, що у президента України Володимира Зеленського «немає карт» на руках, тобто він – у слабкій позиції у протистоянні з Росією. При цьому Трамп зазначив, що у Зеленського є «лише одне» – і це він сам, Дональд Трамп.

«У нього немає карт. У нього не було карт із першого дня», – заявив президент США, висловивши думку, що, «якби у нього не було Дональда Трампа, це було б повною катастрофою, і він це знає, і європейські лідери це знають, і всі це знають».

Раніше Трамп неодноразово стверджував, що, якби він, а не Джо Байден, був президентом США у 2022 році, Росія не почала б повномасштабне вторгнення в Україну, а якби він не розпочав постачання зброї Україні у свій перший термін, а потім не повернувся до влади у 2025 році, Росія вже окупувала б усю територію України.

Тезу про те, що Україна не має карт, Трамп висловлював, маючи на увазі, що Києву слід піти на поступки і погодитися з запропонованими США планами мирного врегулювання.

У відповідь на фразу про це Зеленський під час зустрічі у Білому домі у лютому минулого року відповів, що він «не грає в карти». Зустріч завершилася суперечкою. Згодом лідерам вдалося відновити відносини, і з того часу Трамп не раз зустрічався із Зеленським.

В опублікованих раніше фрагментах того ж інтерв’ю Трамп заявив, що США готові взяти на себе зобов’язання в рамках гарантій безпеки України після завершення війни, наголосивши, що ця готовність ґрунтується на його переконаності в тому, що Росія не нападе на Україну знову.

Зеленський 12 січня заявив, що проєкт тексту угоди про гарантії безпеки досягає «історичного рівня», і що він доручив своїй команді остаточно підготувати документ для можливого розгляду на найвищому рівні – тобто на зустрічі з Трампом. Повідомлень про дату можливої зустрічі поки що не було.