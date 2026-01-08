Трамп «дав зелене світло» законопроєкту про санкції проти Росії – Ґрем

Президент США Дональд Трамп «дав зелене світло» двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, повідомив сенатор США Ліндсі Ґрем.

Документ можуть винести на голосування вже наступного тижня, додав він.

«Після дуже продуктивної зустрічі сьогодні з президентом Трампом із різних питань, він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії, над яким я працював місяцями із сенатором Блюменталем і багатьма іншими. Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а Путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних», – написав Ґрем у соцмережі X в ніч проти 8 січня (за київським часом).

За його словами, законопроєкт дозволить Трампу «покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, підживлюючи військову машину Путіна».

«Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив проти таких країн, як Китай, Індія й Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття Путіна проти України. Я з нетерпінням чекаю сильного двопартійного голосування, сподіваюся, вже наступного тижня», – додав сенатор.

Нових коментарів президента США з цього приводу поки що не було.

У травні сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявили після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, що Сенат США може розпочати розгляд законопроєкту про санкції, який має широку двопартійну підтримку в Сенаті. Для ухвалення закону його мають схвалити Сенат і Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти.

Україна неодноразово закликала Захід посилити санкції проти Росії, звинувачуючи Москву в затягуванні переговорів про припинення війни.

Заява Ґрема з’явилася на тлі переговорів, спрямованих на припинення війни РФ в Україні, що активізувалися з листопада. Зокрема, 6 січня в Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни і гарантій для України. До зустрічі долучились спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За підсумками зустрічі була оприлюднена Паризька декларація про «надійні гарантії безпеки для міцного й тривалого миру в Україні», яка, зокрема, передбачає розміщення багатонаціональних сил в Україні після припинення воєнних дій «із запропонованою підтримкою США».

Москва ще не висловила готовності піти на поступки і погодитися на мирну угоду з гарантіями безпеки, передбаченими союзниками України.

