Білий дім: захоплений у Північній Атлантиці танкер «визнаний бездержавним»

Білий дім заявив 7 січня, що нафтовий танкер, захоплений американськими військами у Північній Атлантиці, був «визнаний бездержавним після того, як ходив під фальшивим прапором».

«Це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило підсанкційну нафту. Судно було визнане бездержавним після того, як ходило під фальшивим прапором, і на нього був виданий судовий ордер на арешт, і саме тому екіпаж буде притягнутий до відповідальності», – повідомила журналістам речниця Білого дому Керолайн Левітт.

У цьому повідомленні йдеться про танкер, який військове командування США та міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем називають Bella 1. Наприкінці грудня 2025 року судно змінило назву на Marinera і підняло російський прапор.

Міністерство транспорту Росії заявило, що затримане судно Bella 1 отримало тимчасовий дозвіл на плавання під прапором Росії 24 грудня 2025 року. «Відповідно до норм Конвенції ООН з морського права 1982 року, у відкритому морі діє режим свободи судноплавства, і жодна держава не має права застосовувати силу щодо суден, належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав», – йдеться в повідомленні відомства.

Раніше Росія направила підводний човен та інші військові судна для супроводу цього нафтового танкера, який переслідувала Берегова охорона США в Атлантичному океані. Про це, зокрема, повідомляли The Wall Street Journal і телеканал CBS News з посиланням на американських посадовців.

The New York Times пише, що ще три танкери, які перебувають неподалік узбережжя Венесуели, нещодавно змінили реєстрацію на російську. Про те, чи робили США спроби їх затримати, наразі не повідомляють.

З початку 2026 року з територіальних вод Венесуели вийшли близько 10 танкерів із нафтою та паливом, попри запроваджену США блокаду експорту, повідомляло 6 січня агентство Reuters із посиланням на галузеві джерела, документи та дані моніторингової служби TankerTrackers.

Блокаду всіх підсанкційних танкерів, які прямували до Венесуели, президент США Дональд Трамп запровадив у середині грудня. Після затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро американськими військами 3 січня Трамп заявив, що нафтове ембарго залишається чинним, додавши, що США можуть отримати вигоду з венесуельських ресурсів, а американські нафтові компанії зацікавлені у відновленні галузі.