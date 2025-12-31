СБУ вперше прямо визнала атаки на судна тіньового флоту РФ

Служба безпеки України у звіті про ключові операції 2025 року вперше прямо визнала свою причетність до ударів по суднах російського тіньового флоту. У листопаді та грудні українські засоби інформації подавали цю інформацію з посиланням на джерела в спецслужбі.

«Далекобійні удари по НПЗ у глибокому тилу РФ скоротили експорт нафти більш ніж на 30%, а також обмежили можливості ворожого тіньового флоту», – вказано в повідомленні СБУ.

При цьому не уточнюється, про які саме атаки йдеться, які судна було пошкоджено і де саме це сталося.

У переліку спецоперацій 2025 року СБУ, окрім «тіньового флоту», згадує:

операцію «Павутина», під час якої, за твердженням спецслужби, було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ;

удар підводними дронами по російському підводному човну в бухті Новоросійська;

масштабні атаки по НПЗ у глибокому тилу Росії;

знищення військової техніки «на мільярди доларів».

Попри фактичне визнання ударів по тіньовому флоту, українська сторона, як і раніше, не публікує заяв із конкретикою. В офіційній риториці використовуються обтічні формулювання – про законні військові та логістичні цілі та про те, що «Росія стикається з наслідками своєї агресії».

Джерела в СБУ та ГУР раніше пояснювали західним ЗМІ, що Україна розглядає тіньовий флот як законну мету, оскільки він:

фінансує війну проти України;

використовується для обходу міжнародних санкцій;

задіяний у військовій та привоєнній логістиці.

Пряме визнання ударів по суднах, що ходять під прапорами третіх країн і перебувають поза зоною бойових дій, могло б створити серйозні міжнародно-правові ризики та підстави для звинувачень у розширенні конфлікту.

Україна впродовж останніх місяців активізувала атаки на танкери тіньового флоту Росії. Найбільш інтенсивними стали удари по суднах у Чорному морі. Як з’ясувало видання The Insider, на тлі цих атак танкери стали змінювати звичні маршрути і все частіше йдуть уздовж узбережжя Туреччини, намагаючись триматися ближче до нейтральних вод.

28 листопада майже одночасно були атаковані танкери Kairos та Virat, які ходили під фіктивним прапором Гамбії. Удари морських безпілотників сталися за кількадесят морських миль від турецького берега. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ повідомляли, що атаки стали частиною операції Служби безпеки України із застосуванням модернізованих морських дронів. Наступного дня, 29 листопада, Virat зазнав повторної атаки, після чого змінив прапор на російський і зайшов у порт Стамбула. Kairos спробували відбуксирувати в бік Болгарії, проте судно сіло на мілину.

2 грудня приблизно за 80 морських миль від узбережжя Туреччини було атаковано судно Midvolga 2, яке прямувало з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. Танкер ходить під російським прапором і належить московській Середньоволзькій судноплавній компанії, яка перебуває під українськими санкціями.

10 грудня в Чорному морі на південь від окупованої Феодосії морські безпілотники Sea Baby, використовувані СБУ, атакували танкер Dashan, що йшов під прапором Коморських островів. Судно рухалося з відключеним транспондером на максимальній швидкості через виняткову економічну зону України у напрямку Новоросійська. У СБУ заявляли, що операція проводилася спільно з 13-м Головним управлінням військової контррозвідки та Військово-морськими силами України.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.



