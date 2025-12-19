Джерело: дрони СБУ уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі

Далекобійні дрони Центру спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України вдарили по нафтовидобувній платформі російської компанії «Лукойл» на шельфі Каспійського моря – про це Радіо Свобода повідомило джерело в спецслужбі.

Джерело вказує, що це третя уражена російська платформа на Каспії.

«Цього разу «бавовна» завітала на бурову установку на родовищі «Ракушечне» (імені Валерія Грайфера). Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи. Раніше безпілотники СБУ вже уражали нафтовидобувні льодостійкі платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в Каспійському морі, що призводило до зупинки виробничих процесів на них», – ідеться в повідомленні.

Джерело додає, що «всі об’єкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями».

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російська сторона не повідомляла про удар по нафтовидобувних платформах. Міністерство оборони РФ вранці 15 грудня заявляло про збиття 16 українських безпілотників.

Минулого разу українська спецслужба інформувала про ураження нафтовидобувної інфраструктури Росії в Каспійському морі 15 грудня.

Також в СБУ повідомляли про удар по нафтовидобувних платформах імені Філановського та Корчагіна 12 грудня. Про ще один удар дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського стало відомо 10 грудня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.