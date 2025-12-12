Дрони СБУ вдарили по двох нафтовидобувних платформах РФ в Каспійському морі – джерело

Далекобійні дрони Служби безпеки України вдруге цього тижня успішно атакували нафтовидобувну платформу імені Філановського, повідомило джерело Радіо Свобода у СБУ.

За його даними, також було уражено іншу платформу – імені Корчагіна, обидва об’єкти належать компанії «Лукойл-Нижневолжскнефть» і працюють у Каспійському морі.



За попередньою інформацією, безпілотники СБУ пошкодили критичне обладнання на обох льодостійких платформах, що призвело до призупинення виробничих процесів.

Джерело нагадує, що родовище ім. Філановського є одним із найбільших розвіданих у РФ та в російському секторі Каспію, Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.



«СБУ продовжує системну роботу, спрямовану на скорочення надходжень до бюджету РФ від нафтогазового сектору. Частота, географія та точність ударів — це сигнал РФ, що доки триває її агресія, «бавовна» палатиме на всіх російських об’єктах, які працюють на війну», – додає представник СБУ.

Напередодні джерело Радіо Свобода в спецслужбі повідомляло, що центр спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдав удару дронами по нафтовидобувній платформі імені Філановського.

Читайте також: Reuters: НПЗ у Сизрані припинив переробку нафти після атаки дронів

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.