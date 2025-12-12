Reuters: доходи Росії від нафти і газу можуть впасти до мінімуму 2020 року

У грудні доходи російського державного енергетичного сектора внаслідок зниження цін на сиру нафту та зміцнення рубля можуть скоротитися майже вдвічі порівняно з торішнім роком, повідомляє Reuters з посиланням на свої розрахунки.



Згідно з аналізом агентства, доходи Росії становитимуть близько 410 мільярдів рублів (трохи більше п’яти мільярдів доларів). Це буде мінімум із серпня 2020 року, коли продажі енергоносіїв знизилися через пандемію і склали 405 мільярдів рублів, зазначає агентство.



Дохід за весь рік, як очікується, знизиться майже на чверть приблизно до восьми з половиною трильйонів рублів, що нижче за прогноз російського Мінфіну.



Як причини падіння доходів Reuters називає зниження цін на нафту та зміцнення рубля. У листопаді ціна російської нафти в рублях впала на 17% порівняно з жовтнем.

22 жовтня Мінфін США запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній – «Роснефть» і «Лукойл». Президент США Дональд Трамп висловлював надію, що запроваджені санкції проти російських нафтових компаній вплинуть на закінчення війни Росії проти України.



Наприкінці листопада Володимир Путін зізнався, що не очікував нових санкцій з боку США щодо нафтових компаній Росії після переговорів із Трампом на Алясці.

Надходження від нафти та газу – одне з основних джерел доходів російського бюджету.



