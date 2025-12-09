Reuters: НПЗ у Сизрані припинив переробку нафти після атаки дронів

Російський нафтопереробний завод у Сизрані 5 грудня припинив переробку нафти після пошкодження в результаті атаки дронів, повідомили Reuters два джерела в галузі.

Джерела повідомили, що дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6 заводу, яка є основним обладнанням, що також було атаковано дронами у серпні та потребувало двох тижнів ремонту.

Одне з джерел повідомило, що ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.

Власник нафтопереробного заводу «Роснефть» не відповів на запит про коментар.

За даними галузевих джерел, переробка нафти на Сизранському заводі минулого року була значно нижчою за потужність, становивши близько 90 000 барелів на добу. Минулого року завод виробив 800 000 тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного палива та 700 000 тонн мазуту.

Український Генштаб заявив, що в ніч проти 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї Росії, а також нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області РФ.

Раніше про пожежу на НПЗ в Сизрані повідомили місцеві жителі, а мер міста Сергій Володченков підтвердив атаку дронів.

Читайте також: «Ще ефективніше, ніж західні санкції». Чого досягає Україна ударами по нафтовій галузі Росії?

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



