Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ і морського порту в Краснодарському краї РФ

Український Генштаб заявив, що в ніч проти 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту в Краснодарському краї Росії, а також нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області РФ.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що Темрюцький порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних і насипних вантажів, і задіяний у забезпеченні російської армії.

«Зафіксовано влучання по території об’єкту з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Щодо Сизранського НПЗ, то, за даними українського командування, зафіксоване влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею, і, за попередньою інформацією, була уражена одна з установок НПЗ.

Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Він також задіяний у забезпеченні збройних сил агресора, зазначили у Генштабі.

Крім того, у Генштабі ЗСУ заявили, що підтверджено результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ – там пошкоджена установка первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. «Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок», – йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що в Росії після атаки дронів, що відбулася вночі 5 грудня, горять газовий термінал у Темрюку Краснодарського краю й нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області, повідомляли російські телеграм-канали, зокрема Astra. Про пожежу на НПЗ в Сизрані повідомили місцеві жителі, а мер міста Сергій Володченков підтвердив атаку дронів. Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

1 грудня агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.