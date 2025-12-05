У РФ після атаки дронів горять газовий термінал і НПЗ

У Росії після атаки дронів, що відбулася вночі 5 грудня, горять газовий термінал у Темрюку Краснодарського краю та нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області, повідомляють російські телеграм-канали, зокрема Astra.

Про пожежу на НПЗ в Сизрані повідомили місцеві жителі, а мер міста Сергій Володченков підтвердив атаку дронів.

«Оперативні служби здійснюють усі необхідні заходи для гарантування безпеки. Прошу зберігати спокій і без необхідності не залишати житлові будинки. Не наближайтеся до можливих місць падіння БПЛА. Утримайтеся від поширення фото- та відеоматеріалів із безпілотниками в соціальних мережах і не коментуйте роботу наших служб», – написав очільник Сизрані в телеграмі.

Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив пошкодження елементів портової інфраструктури в Темрюку.

«Сталося загоряння. За даними ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, для гасіння пожежі залучені 32 спеціалісти та вісім одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією постраждалих немає, персонал евакуйовано», – йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.



