Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтобаз у Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про ураження нафтобази у Тамбовській області РФ та інших важливих російських об’єктів.

За повідомленням, у ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Дмитриевская» у Тамбовській області РФ, яка задіяна у забезпеченні потреб російської армії.



«Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Попередньо – горить декілька резервуарів для нафтопродуктів. Результати влучань уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також Генштаб ЗСУ заявляє про ураження поста технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП-4 в акваторії Чорного моря – за попередньою інформацією, знищено розрахунок БпЛА окупантів та уражено РЛС надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці «Сиваш».

«Встановлено знищення трьох розвідувально-ударних БпЛА типу «Оріон» під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму). Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 млн доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин», – заявляють в українському Генштабі.

Українські військові підтвердили ураження 2 грудня нафтобази «Лівни» в Орловській області РФ – з подальшим горінням двох резервуарів РВ-5000 внаслідок влучання ударних БпЛА.

Раніше місцева влада заявила, що у Тамбовській і Воронезькій областях Росії внаслідок атак безпілотників уночі 3 грудня пошкоджені бази пально-мастильних матеріалів. За даними губернатора Тамбовської області Євгена Первишова, загоряння на одній із нафтобаз сталося після «падіння уламків БпЛА».

Інші ураження, про які заявив Генштаб ЗСУ, російська сторона не коментувала.

Читайте також: З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.