Голова Орловської області РФ заявив про пожежу на об’єктах ПЕК після атаки дронів

Безпілотники в ніч проти 2 грудня атакували Орловську область Росії, повідомив губернатор Андрій Кличков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок атаки сталося займання на об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Лівенському районі. «Постраждалих немає, на місці події працюють співробітники МНС, проводяться необхідні заходи щодо ліквідації наслідків», – написав Кличков.

Видання Astra з посиланням на місцевих жителів пише, що у Лівнах атаковано нафтобазу. За даними видання, там розташований «Орелнафтопродукт», який раніше вже атакували дрони. Про те, що у Лівнах горить нафтобаза, повідомляє й український телеграм-канал Supernova+.

Міноборони РФ відзвітувало про 45 українських безпілотників, нібито збитих над вісьмома регіонами Росії, окупованим Кримом й акваторією Чорного моря.

Влада України поки що не коментувала інформацію про удар по нафтобазі в Орловській області РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.

