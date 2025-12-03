Дрони пошкодили нафтобази в двох областях РФ – влада

У Тамбовській і Воронезькій областях Росії внаслідок атак безпілотників уночі 3 грудня пошкоджені бази пально-мастильних матеріалів, повідомили губернатори цих регіонів.

За даними губернатора Тамбовської області Євгена Первишова, загоряння на одній із нафтобаз сталося після «падіння уламків БпЛА».

«На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили та засоби», – вказав чиновник.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв розповів, що були знешкоджені чотири безпілотники, потерпілих немає.

«В одному з районів унаслідок падіння збитого БПЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів із паливом. Загоряння не сталося», – додав очільник області.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

Напередодні агентство Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн повідомило, що в листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку повномасштабної війни.

