Дрони атакували Каспійськ у Дагестані, ціллю міг бути завод «Дагдизель»

Безпілотники вранці 1 грудня атакували російський Дагестан, дрони були збиті над Каспійськом, повідомив голова республіки Сергій Меліков.

Про наслідки атаки Меліков нічого не розповів, заявивши, що на місці працюють оперативні служби. Він також нагадав, що в Дагестані діє заборона на публікацію інформації про теракти, удари дронів та дислокацію військових.

Представник влади звинуватив в атаці ЗСУ, коментарів української сторони щодо цього наразі немає.

Близькі до силовиків телеграм-канали Baza, Mash та Shot написали, що в Каспійську сталося кілька вибухів. Канали повідомляють, що пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, а також автомобілі, що стояли поруч. На опублікованих фотографіях можна побачити вибиті вікна у житловому будинку.

Телеграм-канал Astra вказує, що ціллю атаки міг бути суднобудівний завод «Дагдизель».

Міністерство охорони здоров’я Дагестану вказує, що легкого поранення зазнала 12-річна дівчинка, вона госпіталізована, її життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».