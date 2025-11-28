Генштаб заявив про ураження НПЗ у Росії, місця зберігання дронів у Криму

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє про ураження Саратовського нафтопереробного заводу в Росії, місця зберігання безпілотників на аеродромі «Саки» в окупованому Криму і низку інших військових об’єктів.

«У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну і т.і. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що зафіксовано серію вибухів, після яких у районі НПЗ спостерігалася пожежа. Результати влучань ще уточнюють, заявили у Генштабі. Про попередній удар по Саратовському НПЗ у Генштабі ЗСУ заявляли 11 листопада.

«Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі Саки (Новофедорівка, тимчасово окупована територія АР Крим). За попередньою інформацією, на аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, Панцир-С1 і ТОР-М2. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника, знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники «Оріон» і «Форпост». Разом з цим, під удар Сил оборони України також потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника і військовий вантажний автомобіль «КамАЗ». Ступінь завданих збитків уточнюється», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Генштабі ЗСУ заявили про уражені райони зосередження живої сили РФ і склади пально-мастильних матеріалів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Саратовська область РФ, а також низка інших регіонів Росії й окупований Крим зазнали в ніч проти 28 листопада атаки безпілотників. За даними Міноборони Росії, було збито 136 українських дронів, найбільше над Саратовською та Ростовською областями і над Кримом. Скільки безпілотників збити не вдалося, у зведенні не вказано.

Жителі Саратова повідомляли про вибухи протягом кількох годин. Опубліковано відео пожежі, що виникла у місті.

Влада Росії поки що не повідомляла про збитки від українських ударів.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляв про те, що у різних регіонах окупованого півострова ввечері 27 листопада і в ніч проти 28 листопада лунали вибухи. Зокрема, за повідомленням, оголошувалася повітряна тривога у зв’язку з атакою безпілотників у Саках, Сімферополі, селищі Гвардійське Сімферопольського району, Феодосії і Кіровському районі, Євпаторії та Севастополі.

Підконтрольна РФ влада Криму даних про атаку безпілотників не наводила. Однак влада Севастополя розпорядилася зупинити рух морського пасажирського транспорту, який відновив свою роботу лише вранці.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих територій зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

