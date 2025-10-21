Reuters: Новокуйбишевський НПЗ у Росії знову зупинив роботу через удар українських дронів

Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зупинив переробку через другий удар українських дронів, пише Reuters з посиланням на неназвані джерела у промислових колах. У «Роснефти» інформацію поки що не коментували.

За даними агентства, завод зупинив дві основні установки для переробки нафти після завданого 19 жовтня удару ЗСУ.

Зупинка роботи стала вже другою за місяць, зазначає агенція.

19 жовтня атаку на Новокуйбишевський НПЗ підтвердили в Генштабі ЗСУ. В українському командуванні зазначили, що на території підприємства зафіксовано вибухи й пожежу. За даними Генштабу, завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 мільйона тонн, підприємство задіяне в забезпеченні потреб російської армії.

У Генштабі повідомляли, що, за попередньою інформацією, були уражені установки первинної переробки нафти.

Губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев підтвердив факт атаки БпЛА на регіон, але не уточнював наслідків.

Російська служба Радіо Свобода, яка 20 жовтня проаналізувала супутникові знімки наслідків удару українських дронів по НПЗ у Новокуйбишевську, виявила, що пошкоджені резервуари для зберігання нафтопродуктів поруч із установкою з переробки нафти ЕЛОУ АВТ-11 і установка з виробництва сірчаної кислоти.

Минулого місяця завод вже зазнавав атаки; Генштаб ЗСУ тоді заявляв про серйозну шкоду інфраструктурі підприємства.

Як писало агентство Bloomberg, експорт російської нафти зріс до дворічного максимуму на тлі українських ударів по НПЗ. Через призупинення роботи НПЗ нафта, яку неможливо переробити, прямує на експорт через балтійські й чорноморські порти.

Темпи переробки нафти на російських НПЗ через українські удари будуть знижені як мінімум до середини 2026 року, повідомляло Міжнародне енергетичне агентство (МЕА).

За інформацією російського видання РБК, зараз у Росії простоюють близько 38 відсотків потужностей.