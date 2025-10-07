РФ рекордно збільшила експорт нафти на тлі українських ударів по НПЗ – Bloomberg

Експорт російської танкерної нафти pріс до максимуму за майже півтора року на тлі атак українських дронів на нафтопереробні заводи. Порти майже досягли межі потужності, натомість нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, повідомляє 7 жовтня Bloomberg.

З початку вересня до початку жовтня Росія постачала на ринок 3,57 мільйона барелів нафти на день, підрахувало агентство. За оцінкою журналістів, три ключові західні порти, в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, можуть відвантажувати лише на 165 – 265 тисяч барелів більше. Головний для нафтового експорту східний порт Козьміно теж близький до межі, крім того, взимку його роботу часто порушує шторм, писало раніше агентство.

Експорт зростає на тлі падіння переробки нафти на паливо на НПЗ, які зазнають атак. При цьому ціни на російську нафту знизилися, а країни ЄС посилюють тиск на танкерний флот, що її перевозить, ідеться в матеріалі.

У вересні Москва заробляла на продажу нафти 1,43 мільярда доларів на тиждень, оцінює Bloomberg. Але до жовтня зниження цін могло забрати 34 мільйони доларів із цієї суми.