Reuters: НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив найбільшу установку після удару дронів, ремонт триватиме місяць

Нафтопереробний завод у місті Кіриші в Ленінградській області РФ зупинив установку первинної переробки нафти CDU-6 після атаки українських дронів та пожежі в ніч на 4 жовтня, пише Reuters із посиланням на два джерела.

За даними співрозмовників агентства, установка має потужність 160 тисяч барелів на день, що становить близько 40% від загальної переробної потужності заводу. На її відновлення, кажуть джерела, потрібно близько місяця.

Завод повертає в експлуатацію іншу установку первинної перегонки, пошкоджену під час атаки дронів у середині вересня. За словами співрозмовників Reuters, під час ремонту НПЗ працюватиме на 70% за рахунок інших установок, які перевищать номінальні потужності.

Підприємство «Кіришінафтооргсинтез» належить «Сургутнафтогазу», це один із найбільших російських НПЗ. 2024 року завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Уночі 4 жовтня у промзоні в Кіришах, як повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, виникло загоряння після атаки безпілотників. Через півтори години пожежа, за словами Дрозденка, була загашена. Він не уточнив, чи був атакований завод і які збитки, але про атаку на НПЗ писали телеграм-канали, посилаючись на відео та фото з місця удару дронів.

Згодом удар по НПЗ в Ленінградській області підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Україна регулярно завдає ударів по енергетичних об’єктах у російських регіонах – переважно по НПЗ. Наслідком цього стала паливна криза в Росії, яка виникла в тому числі через пошкодження установок первинної переробки нафти на заводах.