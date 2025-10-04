У Росії повідомляють про удар по НПЗ у Ленінградській області

У ніч проти 4 жовтня безпілотники завдали удару по місту Кіриші Ленінградської області Росії, місцева влада повідомила про роботу ППО і «займання в промзоні».

Тим часом, телеграм-канал Astra стверджує, що удару було завдано по нафтопереробному заводу «Киришинефтеоргсинтез», який вже неодноразово зазнавав українських ударів.

Офіційного підтвердження цьому немає. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, який повідомив про «займання в промзоні», не вказував назви підприємства.

Українські військові атаку поки що не коментували.

«Киришинефтеоргсинтез» (КІНЕФ) – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Як нагадує Astra, його вже атакували у вересні й березні 2025 року, а також у березні 2024 року.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».