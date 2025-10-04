Доступність посилання

У Росії повідомляють про удар по НПЗ у Ленінградській області

За повідомленнями, удару було завдано по нафтопереробному заводу «Киришинефтеоргсинтез», який вже неодноразово зазнавав українських ударів
За повідомленнями, удару було завдано по нафтопереробному заводу «Киришинефтеоргсинтез», який вже неодноразово зазнавав українських ударів

У ніч проти 4 жовтня безпілотники завдали удару по місту Кіриші Ленінградської області Росії, місцева влада повідомила про роботу ППО і «займання в промзоні».

Тим часом, телеграм-канал Astra стверджує, що удару було завдано по нафтопереробному заводу «Киришинефтеоргсинтез», який вже неодноразово зазнавав українських ударів.

Офіційного підтвердження цьому немає. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, який повідомив про «займання в промзоні», не вказував назви підприємства.

Українські військові атаку поки що не коментували.

«Киришинефтеоргсинтез» (КІНЕФ) – одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Як нагадує Astra, його вже атакували у вересні й березні 2025 року, а також у березні 2024 року.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

