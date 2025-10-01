Майже 40% потужностей російських НПЗ простоюють, це рекорд – ЗМІ

У Росії станом на 28 вересня простоювали 38% потужностей первинної переробки нафти – близько 338 тисяч тонн на добу, повідомляє російське відання РБК із посиланням на дані аналітичного агентства «Сіала».

Потужності, які зараз працюють, експерти оцінюють у 555 тисяч тонн на добу.

Близько 70% зупинок пов’язані з атаками українських дронів, наголосив представник агентства. У результаті випуск бензину в дизельного палива в Росії скоротився на 6% у серпні й ще на 18% у вересні.

Таким чином, простій досягнув безпрецедентного рівня, перевищивши серпневий рекорд у 23% (206 тисяч тонн на добу).

Експерти попереджають, що усунення проблеми може затягнутися: багато планових ремонтів НПЗ відклали, і швидке скорочення простоїв може підвищити ризик аварій.

На тлі високого попиту влітку на біржі відновився продаж бензину з Білорусі, у вересні вони різко зросли.

Крім того, вранці 1 жовтня сталася пожежа на Ярославському НПЗ. За даними влади РФ, займання не пов’язане з атакою БпЛА і має техногенний характер.

За останні два місяці українські безпілотники уразили понад 10 НПЗ у різних регіонах Росії, зокрема, таких віддалених від лінії фронту, як Самарська область і Башкортостан. Деякі об’єкти були уражені неодноразово.

У низці регіонів Росії, зокрема в Хабаровському і Приморському краї, а також в окупованому Криму, виникли перебої з бензином.

Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов у середу заявив про те, що на півострові запровадили обмеження: в одні руки відпускатимуть не більше 20 літрів бензину або дизельного палива.