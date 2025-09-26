Бензину немає. А коли буде? Небачена з часів СРСР криза з пальним в окупованому Криму

В окупованому Росією українському Криму переживають небачену раніше паливну кризу. На місцевих АЗС закінчився бензин. Місцева російська влада визнає: причиною стало зниження обсягів нафтопереробки в РФ. До цього призвели регулярні дронові атаки ЗСУ по російських нафтопереробних заводах. Як кримчани живуть без палива і чого очікувати, розповідаємо в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Перші проблеми з паливом у Криму з'явилися в середині серпня. На місцевих АЗС зник популярний бензин марки АІ-95. Також різко зросла вартість бензину всіх марок. Багато кримських автомобілістів на шкоду своїм машинам перейшли на заправку дешевшим бензином – А-92.

Російський очільник Криму Сергій Аксьонов обіцяв, що ситуація зміниться до кінця вересня, коли спаде ажіотаж, пов'язаний із курортним сезоном. Але до цього часу проблема не лише не вирішилася, а й посилилася – у вересні на АЗС Криму паливо зникло повністю.

«Бензиновий колапс вдарив по кримчанах»

На кримських АЗС наприкінці вересня масово зник бензин усіх марок. Автовласники створюють чати, в яких обмінюються адресами заправок, де ще можна «виловити» залишки палива.

На заправках немає бензину, багато заправок взагалі закриваються

«Те, чого боялися кримчани, – сталося. На заправках немає бензину, багато заправок взагалі закриваються, щоб не платити зарплати співробітникам. Бензиновий колапс, що почався, вдарив як по рядових кримчанах, так і по підприємствах», – заявив Крим.Реалії кримський правозахисник на умовах анонімності.

За його словами, бюджетні підприємства Криму отримують паливні талони на мінімальні потреби. Із серйозними проблемами зіткнулися приватні компанії, які зазнають збитків.

Таксі доводиться чекати довго, у них теж проблеми з бензином

У непростій ситуації опинилися кримчани. Багато хто вимушено пересів на громадський транспорт. Маршрутки в містах переповнені.

«На таксі доводиться чекати довго, у них теж проблеми з бензином. Знайомий таксист розповів, що на їхній фірмі в рази зросла кількість замовлень на підзарядку акумуляторів, які масово розряджаються у кримських автомобілістів через простій з причини відсутності бензину», – зазначив активіст.

Такої тривалої відсутності бензину у Криму не пам'ятають, зазначають місцеві жителі.

Паливо буде «через два дні»?

Російська влада Криму у вересні просила «не посилювати ситуацію штучним попитом» і не купувати паливо «про запас» у каністри.

Російський очільник Криму Сергій Аксьонов на початку серпня закликав місцевих жителів і туристів «з розумінням поставитися до тимчасових труднощів», пояснивши, що значна частина палива доставляється до Криму автотранспортом в умовах складної логістики.

Коли ж паливо зовсім зникло, він визнав, що причиною цього є зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії. Аксьонов пообіцяв, що АЗС будуть забезпечені бензином марки АІ-95 «протягом двох днів», а марки А-92 – протягом двох тижнів.

При цьому він не згадав, що зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах РФ пов'язане із систематичними ударами Збройних сил України по об'єктах російської нафтопереробки.

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що експорт російського палива наблизився до найнижчого рівня з 2020 року, пише газета Financial Times.

За її даними, 16 із 38 російських нафтопереробних заводів потрапили під удари з початку серпня, деякі з них неодноразово.

Російська влада інформацію про удари по своїх НПЗ не розголошує.

«Альтернативних шляхів не шукали, висновків не зробили»

Про те, що до паливної кризи в Криму призвели удари ЗСУ по нафтопереробних заводах РФ та проблеми з кримською логістикою, говорить голова російської «Асоціації вантажоперевізників Криму» Анатолій Цуркін.

Логістичні маршрути доставки, раніше обрані для доставки ПММ, виявилися неактуальними і схильні до великих ризиків

«Ситуація з нафтопродуктами на півострові загострюється. Попри закінчення активної фази курортного сезону, від'їзд відпочивальників, дефіцит палива, а здебільшого бензину, лише зростає. Уряд Криму та Севастополя неодноразово говорив про стабільність, наявність запасів на території, але знову, на жаль, не виправдав надій громадян. Логістичні маршрути доставки, раніше обрані для доставки ПММ (паливно-мастильних матеріалів – ред.), виявилися неактуальними і схильні до великих ризиків (на жаль, про маршрути не можна детальніше розкрити інформацію). Оптимізацію маршрутів логістики власники мереж АЗС не вели, альтернативних шляхів не шукали. По факту при просіданні залишків ПММ у літній період ніхто висновків не зробив», – заявляє він.

За словами Цуркіна, через паливні проблеми професійне середовище вантажоперевізників «лихоманить» і не виключено, що це призведе до подорожчання доставки вантажів із Росії до Криму.

Щоб вирішити проблему з паливом у Криму, Росія використовує міст через Керченську протоку, стверджує речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничних маршрутах

Раніше бензовозам було заборонено їхати Керченським мостом після ударів ЗСУ по ньому.

«Інформація ще проходить перевірку, але, за наявними даними, Росія використовує Кримський міст для доставки палива через обмеження на залізничних маршрутах, які стали непридатними після кількох інцидентів», – заявив Дмитро Плетенчук в ефірі українського телемарафону 25 вересня.

За його словами, проблема з дефіцитом палива наразі торкнулася цивільного населення в Криму, але з часом може вплинути й на бойові підрозділи російської армії в Криму.