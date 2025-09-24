Росія: дрони вдруге за тиждень атакували «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані

Голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомив, що безпілотники вдруге протягом останнього тижня атакували нафтопереробний завод «Газпром нафтохім» у Салаваті.

«З’ясовуємо ступінь ушкоджень…, вживаємо заходів щодо гасіння пожежі», – написав він у телеграмі.

Раніше сьогодні про атаку повідомили російські телеграм-канали, посилаючись на місцевих жителів. На опублікованих відео і фото видно густий дим від пожежі, що спалахнула після удару.

Про попередню атаку стало відомо 18 вересня. Тоді джерела Радіо Свобода в Службі безпеки України повідомили, що далекобійні дрони СБУ атакували один із найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів – ТОВ «Газпром Нафтохім Салават». Факт пошкодження НПЗ також підтверджувала місцева влада.

ТОВ «Газпром нафтохім Салават» зазнавало атаки у травні 2024 року. Це підприємство входить до ПАТ «Газпром» і керує найбільшим нафтопереробним комплексом на півдні Башкортостану, писало російське видання РБК Уфа.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробляє понад 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Попередня атака безпілотників на Башкортостан відбулася 13 вересня – було пошкоджене підприємство «Башнафти» в Уфі.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».