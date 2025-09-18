Росія: дрони атакували НПЗ «Газпрому» у Башкортостані

Голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомив, що «два безпілотники літакового типу» 18 вересня атакували нафтопереробний завод «Газпром нафтохім» у Салаваті. За його словами, загиблих і постраждалих немає, на підприємстві почалася пожежа.

«Спрацював пасивний і активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь. Ступінь ушкоджень з’ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці», – написав Хабіров у телеграмі.

До заяви голови Башкортостану український Telegram-канал Exilenova+ розповсюдив фото і відео стовпа диму – ймовірно, на території «Газпром нафтохім Салават».

У місцевих групах у «ВКонтакті» також публікували фото пожежі, користувачі писали про «дивний дим і хімічний запах».

Як пише проєкт Радіо Свобода Idel.Реалії, 18 вересня у Башкортостані не оголошували режим безпілотної небезпеки – попередження були у сусідній Оренбурзькій області Росії.

ТОВ «Газпром нафтохім Салават» зазнавало атаки у травні 2024 року. Це підприємство входить до ПАТ «Газпром» і керує найбільшим нафтопереробним комплексом на півдні Башкортостану, писало російське видання РБК Уфа.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробляє понад 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Попередня атака безпілотників на Башкортостан відбулася 13 вересня – було пошкоджене підприємство «Башнафти» в Уфі.

Башкортостан залишається лідером за кількістю загиблих у війні проти України як серед регіонів Поволжя, так і загалом по Росії. Згідно з підрахунками Idel.Реалії, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вже загинули щонайменше 7 063 уродженці республіки.

Українські військові атаку в Башкортостані не коментували.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».