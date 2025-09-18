Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Росія: дрони атакували НПЗ «Газпрому» у Башкортостані

Після атаки на підприємстві почалася пожежа, повідомила місцева влада
Після атаки на підприємстві почалася пожежа, повідомила місцева влада

Голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомив, що «два безпілотники літакового типу» 18 вересня атакували нафтопереробний завод «Газпром нафтохім» у Салаваті. За його словами, загиблих і постраждалих немає, на підприємстві почалася пожежа.

«Спрацював пасивний і активний захист, охорона підприємства відкривала вогонь. Ступінь ушкоджень з’ясовуємо. Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці», – написав Хабіров у телеграмі.

До заяви голови Башкортостану український Telegram-канал Exilenova+ розповсюдив фото і відео стовпа диму – ймовірно, на території «Газпром нафтохім Салават».

У місцевих групах у «ВКонтакті» також публікували фото пожежі, користувачі писали про «дивний дим і хімічний запах».

Як пише проєкт Радіо Свобода Idel.Реалії, 18 вересня у Башкортостані не оголошували режим безпілотної небезпеки – попередження були у сусідній Оренбурзькій області Росії.

ТОВ «Газпром нафтохім Салават» зазнавало атаки у травні 2024 року. Це підприємство входить до ПАТ «Газпром» і керує найбільшим нафтопереробним комплексом на півдні Башкортостану, писало російське видання РБК Уфа.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробляє понад 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Попередня атака безпілотників на Башкортостан відбулася 13 вересня – було пошкоджене підприємство «Башнафти» в Уфі.

Башкортостан залишається лідером за кількістю загиблих у війні проти України як серед регіонів Поволжя, так і загалом по Росії. Згідно з підрахунками Idel.Реалії, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну вже загинули щонайменше 7 063 уродженці республіки.

Українські військові атаку в Башкортостані не коментували.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

