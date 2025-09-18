Удар по РФ на понад 1000 км: «Газпром Нафтохім Салават» уразили дрони СБУ

Далекобійні дрони Служби безпеки України долетіли до російського Башкортостану, атакувавши один з найбільших у РФ нафтопереробних і нафтохімічних заводів – ТОВ «Газпром Нафтохім Салават», повідомило Радіо Свобода джерело в СБУ.



За попередньою інформацією, дрони уразили установку ЕЛОУ-АВТ-4, яка спершу очищає нафту від води та солей, а потім перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут, також на території заводу фіксуються сильна пожежа та підіймається чорний стовп диму.

«СБУ системно перекриває потік нафтодоларів у військовий бюджет РФ. Кожна «бавовна» по російському НПЗ зменшує здатність агресора воювати проти України. Діпстрайки вглиб РФ демонструють: безпечних регіонів для ворога більше не існує», – повідомило поінформоване джерело в СБУ.



Факт пошкодження НПЗ також підтвердила місцева влада. Голова російського регіону Башкортостан Радій Хабіров повідомив, що «два безпілотники літакового типу» 18 вересня атакували нафтопереробний завод «Газпром нафтохім» у Салаваті. За його словами, загиблих і постраждалих немає, на підприємстві почалася пожежа.

Як пише проєкт Радіо Свобода Idel.Реалії, 18 вересня у Башкортостані не оголошували режим безпілотної небезпеки – попередження були у сусідній Оренбурзькій області Росії.

ТОВ «Газпром нафтохім Салават» зазнавало атаки у травні 2024 року. Це підприємство входить до ПАТ «Газпром» і керує найбільшим нафтопереробним комплексом на півдні Башкортостану, писало російське видання РБК Уфа.

Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини і виробляє понад 150 найменувань продукції: автомобільних бензинів, дизельного палива, мазуту, бітуму, поліетиленів.

Попередня атака безпілотників на Башкортостан відбулася 13 вересня – було пошкоджене підприємство «Башнафти» в Уфі.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».