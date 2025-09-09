«Вайб СРСР»: талони, черги, дефіцит. На окупованому Донбасі зник бензин

Бензин по талонах, завищені ціни і гігантські черги на заправках – російська паливна криза дійшла і до тимчасово окупованих територій України. Дефіцит бензину останніми тижнями загострюється на захоплених військами РФ територіях Донеччини і Луганщини. Повідомлення про перебої у постачанні пального фіксують і на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Поки окупаційні адміністрації заявляють, що ситуація під контролем, люди стоять у кілометрових чергах, щоб заправитись, або й не отримують пального взагалі.

Яка ситуація з бензином на захоплених територіях Донбасу?

Як реагують на нестачу пального місцеві?

І чи намагаються окупаційні адміністрації вирішити проблему?

Розповідають Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Що відбувається з пальним на окупованих територіях

Наприкінці серпня жителі тимчасово окупованих територій почали масово скаржитися на нестачу бензину. Він почав зникати з вільного продажу, а біля заправок утворювалися кілометрові черги. Найгострішою ситуація виявилася на Луганщині.

Місцеві обурюються: пальне видають обмежено – по 20 літрів в одні руки, а у деяких місцях навіть по 10. При цьому бензин по талонах отримують лише військові РФ та силові структури угруповання «ЛНР» угруповання, створене та контрольоване Росією на окупованій частині Луганської області, в Україні воно визнане терористичним.

«Є квота, яка по талонах видається силовим структурам та окремим юридичним особам. Значні проблеми спостерігаються в Луганську, Сорокиному, Брянці, Алчевську та у захоплених три роки тому містах», – зазначив голова Луганської ОВА Олексій Харченко у своєму телеграм-каналі.

Активісти руху «Жовта стрічка» повідомили, що основні залишки бензину і дизелю зосереджені у Луганську, Донецьку і Жданівці. Не доїжджають бензовози уже майже тиждень до Алчевська, Лутугиного, Вовчанська, Довжанська, Сіверськодонецька, Харцизька, Антрацита, Макіївки та інших містечок.

«В Алчевську вчора обіцяли привезти бензин об 11-й, люди простояли до 15-ї, але вийшли й сказали, що пального не буде. У Лутугиному теж вже п'ять днів немає бензину», – такі слова місцевих публікують у соцмережах руху.

Нещодавно дефіцит пального став відчутним і на Донеччині: в місцевих пабліках з’явилися відео черг і обурення місцевих. У Сіверськодонецьку через нестачу палива скоротили рух маршруток – на кілька рейсів вийде лише по два автобуси. А джерела видання «ОстроВ» зазначають, що в основному пальне відсутнє у населених пунктах, окупованих з 2014 року.

Крім цього, паливна криза дісталася і до захоплених Росією територій півдня. Призначений Кремлем керувати окупованою частиною Запорізької області Євген Балицький написав у своєму телеграм-каналі про «проблеми з роздрібною реалізацією бензину». Схожа ситуація – на окупованому лівобережжі Херсонщини і в окупованому Криму.

Через що виникла криза?

З початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. У Генштабі ЗСУ час від часу підтверджують удари по об'єктах у РФ, задіяних у забезпеченні армії противника. За даними Reuters, атаки ЗСУ вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей і створили дефіцит бензину в деяких частинах Росії. Його миттєво відчули і на окупованих територіях України.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Радіо Донбас Реалії пояснює: кризу посилили і бюджетні проблеми Росії, які зробили торгівлю бензином збитковою для компаній. Навіть у далеких регіонах РФ, куди українські дрони не долітають, теж бракує пального – саме через економічні причини, наголошує експерт.

«Коли держава доплачує компаніям за постачання пального на АЗС за фіксованими цінами, вони отримують компенсацію з державного бюджету. А оскільки цього року в Росії дуже дефіцитний бюджет – на сьогодні вже понад п'ять трильйонів рублів, – просто нема з чого компенсувати. І нафтовим компаніям стає невигідно постачати бензин і продавати його на АЗС. Крім того, удари українських дронів по російських НПЗ каталізували цей процес. Тобто виник подвійний ефект (і фізичне зниження виробництва, і економічна невигідність – ред.)», – каже Омельченко.

Зате всі, хто сумував і ностальгував за Радянським Союзом, тепер можуть відчути його вайб: талони, черги, дефіцит

На одному з відео із скаргами на ситуацію в місцевих телеграм-каналах мешканець Донецька каже: «Я не розумію, через що такий серйозний дефіцит» і запитує працівника АЗС: «Ви не знаєте, з чим це пов’язано?» Той розводить руками.

«З чим пов’язано – ніхто не знає. Навіть не знаю, як про це хлопцям сказати. Річ у тім, що, розумієте, Путін трішки не розрахував. Він розраховував напасти і захопити більш слабкого сусіда за три дні, а замість цього на четвертий рік війни залишився без бензину, тому що раптово виявилося, що сусід може дати здачі», – іронізує у своєму блозі журналіст із Донецька Денис Казанський. – Зате всі, хто сумував і ностальгував за Радянським Союзом, тепер можуть відчути його вайб: талони, черги, дефіцит».

Як реагують на дефіцит пального на Донбасі місцеві

«Я взагалі в шоці. Навіть 92-го не знайти. Їхали на «Кочегарці», стали в чергу. Їхали-їхали в черзі довго, в результаті дійшла наша черга, ми заправились – і все, сказали, що більше нікого не заправимо», – розповідає в одному з пабліків жителька Горлівки.

У місцевих чатах і каналах дедалі частіше з’являються відео, на яких місцеві обурюються: дістатися на роботу, забрати дітей чи просто жити нормальним життям стає дедалі важче. Трапляються коментарі про те, що заправлятися доводиться їхати навіть в Ростовську область РФ.

Водії у соцмережах діляться один з одним точками, де можна заправитися, створюють телеграм-канали, куди надсилають інформацію про підвезення пального на різні АЗС, радять одночасно розосередитися по заправках.

Втім, навіть якщо пальне є, його можуть продати не всім, а лише тим, хто має спеціальні талони. Такі правила діють на певних АЗС.

«Заправки працюють по талонах. Щоб отримати талон, треба проїхати в одну сторону 40 км», – розповідає у відео на одному з місцевих каналів мешканка Луганська.

«Це що за напис? «Тільки по талонах». Розумієш? Тільки по талонах! Він є, с*ка, він є! Але тільки по талонах! А якщо ти звичайний смертний, то х*й тобі, а не бензин», – показує свої пошуки пального інша мешканка міста.

«Простим людям на заправках не продають, лише держслужбовцям за талонами! Та й бензин коштує 82 рублі!», – обурюється Z-воєнкор Євген Гольман.

Середньобанківський курс 8 вересня становив 30 гривень за 100 російських рублів.

Через брак бензину почалися масові крадіжки: його зливають прямо з баків. «Вже не першу машину бачиш з відкритим «лючком». Здається, в когось злили бензин», – говорить в одному з відео житель Луганська.

Крім цього, місцеві жаліються на «цінову плутанину»: вартість бензину з кожним днем зростає, однак фіксованої ціни немає. Приміром, минулого тижня у різних точках Донецької області, за інформацією місцевих пабліків, А-92 коштував від 63 до 74 рублів за літр, а А-95 – від 70 до 79. Нині телеграм-канали повідомляють, що літр А-95 може вартувати 80-83 рублів, а на одній із заправок у Кіровському районі була помічена ціна 85 рублів.

«Народ, на Донбасі якась х*ня з бензином! 95-й – його немає ніде. А де він є – коштує від 80-ти (рублів – ред.) і більше», – записує відео один з водіїв.

Чи вирішують ситуацію окупанти?

Пропаганда намагається применшити масштаби проблеми. Окупаційна адміністрація Луганщини протягом двох тижнів запевняла, що палива вистачить для всіх, а перебої з його постачанням – локальні і тимчасові. Людей просили не створювати паніку й не скуповувати бензин масово.

Однак тепер дефіцит визнали, пояснили його підвищеним попитом і проблемами з постачанням. Повідомлення про це з’явилося на ресурсах «Мінтепенерго «ЛНР»» 31 серпня. «Очікується, що протягом завтрашнього дня ситуація почне стабілізуватись», – йшлося у ньому. Проте станом на 7 вересня у місцевих пабліках продовжують публікувати кадри з великими чергами до АЗС.

«Заступник голови» так званого «міністра палива, енергетики та вугільної промисловості» Андрій Єлісєєв поклав відповідальність на людей: буцімто вони закуповують більше пального, ніж їм потрібно, через це і виникають проблеми. «Якщо масова закупівля триватиме, відновлення нормального постачання затягнеться», – цитують його слова пропагандистські ЗМІ.

Коли ж стало зрозуміло, що такі пояснення не переконують місцевих, окупанти почали демонструвати, що всіма силами вирішують проблему. Нещодавно ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник зібрав позачергове засідання «Штабу з паливозабезпечення регіону», в якому взяли учать компанії-постачальники паливно-мастильних матеріалів, повідомляють російські окупаційні медіа.

Результат – обіцянки швидкої доставки нових партій палива, які після надходження швидко розподілятимуть населеними пунктами. Передусім пріоритетну допомогу пообіцяли виділити для потреб державних установ, швидких, торговельних мереж та соціально значущих організацій.

Водночас окупанти звинувачують Україну, яка нібито розгорнула «навмисну інформаційну атаку» щодо ситуації з пальним. «Як би не захлиналися в радості вороги, повторимося, всі ці проблеми мають тимчасовий характер, і якщо не піддаватися ажіотажу, мало хто й помітить відсутність 92-го на кількох заправках», – переконують окупаційні ЗМІ.

Зранку в пошуках води, ввечері в пошуках бензину. А вдень залишається трохи часу для пошуку грошей на виживання

Також у них можна натрапити на повідомлення, буцімто «Федеральна антимонопольна служба» порушила кілька справ через завищення цін на заправках, а з запитанням «Чому дорожчає паливо?» жителі окупованих територій звертаються до громадського руху «Народний контроль».

Активісти організації стримано повідомляють, що провели моніторинг різних АЗС у Донецьку і справді у кожної мережі чи окремої заправки вартість палива різна, бо «зараз нестабільна ситуація, тому що противником розбито більшість паливних сховищ».

«Місцева влада бореться з проблемами традиційним для себе способом – ігнорує їх існування, – пише в своєму телеграм-каналі воєнний журналіст і головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов. – «Русский мир» приніс на Донбас нові стандарти якості життя. Зранку в пошуках води, ввечері в пошуках бензину. А вдень залишається трохи часу для пошуку грошей на виживання».

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.