Засновники «Кварталу 95» створили нову компанію – без Міндіча

Засновники студії «Квартал 95» створили нову компанію – «Квартал ЮА». Про це першим повідомив «Детектор Медіа» з посиланням на пресслужбу студії 4 грудня.

Профільне видання звернулося до «Кварталу» із запитом про те, як запровадження персональних санкцій проти одного зі співвласників Тимура Міндіча вплине на діяльність студії. Компанія повідомила, що її творчий колектив вирішив створити нову компанію:

«До складу її засновників входять люди, які створювали «Квартал 95» від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА». Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією».

За даними відкритого реєстру, компанія «Квартал ЮА» була зареєстрована 14 листопада. Її власниками стали:

Сергій Шефір, частка – 54,50%

Сергій Казанін – 7%

Євген Кошовий – 7%

Юрій Крапов – 7%

Роман Маров – 7%

Олександр Пікалов – 7%

Ірина Пікалова – 10,5%

Пікалова також зазначена генеральною директоркою компанії.

Пресслужба додала в коментарі ДМ, що санкції проти Міндіча стосуються «виключно фізичної особи і не пов’язані з діяльністю «Кварталу 95» чи виробництвом контенту. Тімур Міндіч не бере участі в операційній, творчій чи управлінській діяльності «Кварталу 95», і ми не здійснюємо та не плануємо здійснювати з ним жодної спільної роботи».

Водночас, за твердженням студії, вона не може законно відчужити або перерозподілити частку Міндіча у «Квартал 95», відтак стара компанія продовжує існувати. відповідно до законодавства України. Її власниками є Шефір, Міндіч та Андрій Яковлев.





1 грудня Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи про корупцію в сфері енергетики.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів».

Читайте також: «У мене такої мети точно не було – прикриття «бек-офісу» Міндіча». Віцеспікер Ради про скандали, довіру до уряду і зарплати військовим

У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували імена семи підозрюваних. За даними від джерел у правоохоронних органах, серед них є бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), один з «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів» Олександр Цукерман («Шугармен») та інші.

Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч, який, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України вночі 10 листопада, справу не коментував. Їх оголосили в розшук. РНБО наклала на них обох санкції.