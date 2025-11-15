Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – «Схеми»

Бізнесмен та співзасновник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, нині підозрюваний в організації корупційної схеми у сфері енергетики, для виїзду з України скористався послугами львівського сервісу преміум перевезень «ТаймЛюкс» (на сайті – TimeLux). «Схеми» (Радіо Свобода) з’ясували, що він виїхав на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який належить одному з власників цього сервісу. Інший бізнесмен-співвласник віп-трансфера, як встановили журналісти, раніше працював у західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Тимур Міндіч, за даними джерел журналістів у правоохоронних органах, виїхав з України о 2:09 ночі 10 листопада. Це сталося за декілька годин до обшуків у його квартирі детективами НАБУ в рамках операції «Мідас», яка стосується діяльності злочинної організації, зокрема «систематичного отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів» (раніше про це повідомляв журналіст «Української правди» Михайло Ткач).

Міндіч перетнув український кордон у напрямку Польщі на автівці Mercedes-Benz S-350.

Від джерел із доступом до даних про перетин кордону журналісти дізнались номери цього авта. Згодом відшукали цю машину в соцмережах і встановили особи власників.

Автомобіль Mercedes-Benz S 350 належить 38-річному львівському підприємцю Максиму Вовку, який є керівником та власником компанії «ТаймЛюкс» та, відповідно до YouControl, володіє автопарком із трьох машин, що використовуються для перевезень – це Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 та Hyundai Sonata.

Фірма «ТаймЛюкс» була зареєстрована у Львові менше ніж пів року тому – в травні 2025 року.

У власності компанії не вказані нерухоме майно чи транспорт, лише чинна ліцензія на внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів, а з її соцмереж видно, що послуги надавалися ще до формальної реєстрації, ймовірно в межах профільного ФОП Максима Вовка. Журналісти встановили, що на Mercedes-Benz S 350 Вовк неодноразово отримував штрафи, переважно за перевищення швидкості.

На сайті «ТаймЛюкс» зазначено, що компанія пропонує перевезення преміумкласу до Польщі, Молдови та Румунії. У рекламних роликах вони обіцяють «швидкий перетин кордону», «повний супровід» та «індивідуальні маршрути під побажання клієнта».

Іншим співвласником фірми-перевізника є Ельдар Асадулаєв, який працював у західному регіональному управлінні ДПСУ і в одному із застосунків з перевірки номерів позначений як «начальник відділу боротьби з контрабандою Прикордонна служба». Публічних декларацій Асадулаєва журналісти не знайшли. У 2025 році він подав до свого підрозділу позов, оскільки під час служби у 2016–2018 роках йому не нарахували доплати. Асадулаєв вимагав провести розрахунок і виплату, і суд став на його бік.

У рекламних відео «ТаймЛюкс» вказано, що салон Mercedes-Benz S 350 має шкіряні сидіння, окрему зону клімату і преміальне оздоблення. На питання про вартість поїздки у листопаді за маршрутом Київ – Варшава і автомобілем Mercedes-Benz S-класу, представники трансферу зазначили, що це коштує 1300 євро.

«Схеми» зв’язалися зі львівськими бізнесменами. Максим Вовк відповів: «Компанія не перевіряє документів пасажирів. Цим займаються відповідні державні органи під час перетину кордону. В мене немає інформації для того, щоб надавати коментарі з вашого питання». На друге уточнення, чи знайомий він з Міндічем, відповів: «Слава богу, ні». Його партнер по бізнесу Ельдар Асадулаєв лише коротко відповів: «Вперше чую» – і поклав слухавку.

Раніше у Державній прикордонній службі повідомили, що провели власне службове розслідування, аби встановити обставини перетину Міндічем кордону.

«За результатами перевірки зазначимо, що перетин кордону даним громадянином відбувався законно. Він був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України», – повідомили прикордонники.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада на час слідства відсторонили з посади міністра юстиції. А пізніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд ВР подання про звільнення його та міністерки енергетики Світлани Гринчук з посади.

У цій справі повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. «Схеми» опублікували повний список. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.

П’ятьом з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. 13 листопада за Устименко та Зоріну 37 мільйонів гривень внесла новостворена фірма зі статутним капіталом в одну тисячу гривень.

Один з підозрюваних - Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував.

Тим часом РНБО наклала на них обох санкції.