Держприкордонслужба: Міндіч виїхав за кордон законно, обмежень щодо нього не було

Державна прикордонна служба провела перевірку щодо виїзду з України фігуранта справи про корупцію в «Енергоатомі» Тимура Міндіча – про це пресслужба відомства заявила 12 листопада.

За результатами перевірки ДПСУ дійшла висновку, що він перетнув кордон законно.

«Тимур Міндіч був оформлений в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук через справу про «Енергоатом»

Служба додає, що не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень для інспекторів-прикордонників у разі виявлення Міндіча на державному кордоні. В тому числі, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону.

НАБУ і САП вважають колишнього бізнес-партнера президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимура Міндіча керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики.

Читайте також: Суд заарештував фігуранта справи «Енергоатому» Миронюка із заставою 126 млн гривень

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції.

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.



