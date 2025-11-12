Суд заарештував фігуранта справи «Енергоатому» Миронюка із заставою 126 млн гривень

Вищий антикорупційний суд 12 листопада обрав запобіжний захід фігуранту справи про оборудки в енергетиці Ігорю Миронюку, передає кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Суд взяв Миронюка під варту на 60 днів до 8 січня. Він може вийти під заставу 126 мільйонів гривень.

Адвокат Олександр Готін повідомив журналістам, що захист оскаржуватиме запобіжний захід.

«Ми впевнені, що немає складу злочину, що це вигадана справа. Ви самі чули, що органи розслідування всі прослуховування робив взагалі поза межами закону… Однозначно будемо подавати апеляційну скаргу, ми впевнені, що з часом таки доб’ємося звільнення нашого підзахисного», – сказав він.

Готін також заперечив, що його клієнт коли-небудь був радником Галущенка.

Сам Миронюк відмовився коментувати справу, сказавши, що це може нашкодити його позиції.

Прокурор САП просив для Миронюка взяття під варту без можливості застави або ж заставу в розмірі 136,6 мільйона гривень.

Миронюк фігурує у плівках Національного антикорупційного бюро. НАБУ зафіксувало, що саме він під кодовим іменем «Рокет» і Дмитро Басов – «Тенор» (імена та кодові назви спершу встановив народний депутат Ярослав Железняк, але потім їх відкрив прокурор на суді) керували тіньовим процесом: контролювали всі закупівлі, кадрові рішення і розрахунки державного енергетичного гіганта. За версією слідства, яку зачитав прокурор на засіданні 11 листопада, Миронюка підозрюють, зокрема, в незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

На питання журналістів у суді 11 листопада Миронюк сказав, що не має стосунку ані до «Енергоатому», ані до Міністерства енергетики, а про зв’язки з Галущенком – що він його адвокат.

Галущенко, якого уряд 12 листопада вирішив відсторонити від посади міністра юстиції, заявив, що вважає відсторонення на час розслідування «цивілізованим і правильним сценарієм» і що має намір «захищати себе в юридичній площині й доводити свою позицію».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків у нього 10 листопада, ситуацію поки що не коментував.



