Галущенко прокоментував рішення уряду про його відсторонення

Міністр юстиції Герман Галущенко, якого уряд вранці 12 листопада вирішив відсторонити від виконання обов’язків, заявив, що згоден із цим рішенням.

«Говорив із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій», – написав Галущенко у фейсбуці.

Він додав, що має намір «захищати себе в юридичній площині й доводити свою позицію».

Раніше сьогодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів України на своєму ранковому засіданні відсторонив міністра юстиції Германа Галущенка і вирішив покласти виконання обовʼязків міністра на його заступницю з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Відсторонення відбулося на тлі розслідування НАБУ і САП у справі про «діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні й колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи», які «вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності цієї злочинної організації, основним напрямком діяльності якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів.

У НАБУ повідомили про підозру в цій справі вісьмом особам. Про підозру Галущенку інформації не було.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Савицький напередодні заявив, що колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по «Кварталу 95» Тимур Міндіч, якого НАБУ і САП вважають керівником злочинної організації, що влаштувала «масштабні корупційні схеми» у сфері енергетики, зокрема, мав вплив на колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (зараз міністр юстиції). Прокурор заявив про це 11 листопада на судовому засіданні у ВАКС з обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи: колишньому раднику Галущенка.

10 листопада повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча й колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Мін’юст згодом підтвердив, що за участі Галущенка провели слідчі дії, і заявив, що міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам. Водночас, як зазначили у міністерстві, «з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій».

Міндіч, який за даними джерел у правоохоронних органах, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не коментував.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.