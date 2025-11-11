Мін’юст підтвердив слідчі дії за участі Галущенка

Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка провели слідчі дії у межах кримінального провадження.

Як йдеться у повідомленні відомства, міністр надає «повне сприяння» правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

У міністерстві також стверджують, що «послідовно дотримуються принципу нульової толерантності до корупції. У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку».

Водночас Мін’юст каже, що з огляду на необхідність дотримання таємниці досудового розслідування міністр утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.

Напередодні повідомлялось, що в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції, проводяться обшуки. Такі дані оприлюднив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Офіційно це не підтверджувалось.

Йдеться про розслідування щодо корупції у сфері енергетики, про яке заявило Національне антикорупційне бюро.

У НАБУ заявили, що було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. Ці слідчі дії відбулись, зокрема, в офісі «Енергоатома», який заявив, що повністю співпрацює зі слідчими органами.

За даними НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

У НАБУ стверджують, що до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду держмайна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії. При цьому у бюро не уточнюють, хто очолював цю злочинну організацію.

Також повідомлялось, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Офіційно правоохоронці це не підтверджували, але, за даними ЗМІ, і Галущенко, і Міндіч є фігурантами справи щодо корупційної схеми у сфері енергетики та оборони, про яку 10 листопада повідомило НАБУ.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Українська правда» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Він заявив, що на даний момент розслідування керівників злочинної організації є два, проте їхніх прізвищ детектив не уточнив і відмовився коментувати, чи був Тимур Міндіч одним з керівників.