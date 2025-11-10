Детективи НАБУ прийшли з обшуком до Міндіча – джерела

Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча Тимур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія «Квартал 95». Скандально відомий олігарх Ігор Коломойський називав Міндіча бізнес-партнером у девелоперських проєктах. У 2021 року Міндіч опинився у центрі уваги, бо у нього вдома святкували день народження президента Зеленського. Сам Володимир Зеленський казав, що це тоді для нього стало несподіванкою., дані про це підтвердили джерела Радіо Свобода у правоохоронних органах. Крім того, джерела «Схем» (Радіо Свобода) підтвердили, що Міндіч виїхав з України.

Вперше про обшуки в Міндіча і про його виїзд з України за кілька годин до слідчих дій повідомило видання «Українська правда».

Поки що незрозуміло, з якою справою пов’язані обшуки. Офіційно в НАБУ про це не повідомляли. Сам Міндіч ситуацію не коментував.

У липні УП з посиланням на співрозмовника в антикорупційних органах писала, що НАБУ і САП готують підозру Міндічу. Видання опублікувало статтю про обшуки в НАБУ й навело анонімну цитату співрозмовника у антикорупційних органах, яких припускав причину проведення слідчих дій щодо детективів: «Загалом ми думаємо, що вони просто превентивно спрацювали, бо дізналися, що в НАБУ готується підозра Тімуру Міндічу (співвласник «Студії «Квартал 95»)», – припустив співрозмовник в антикорорганах у матеріалі УП.

Директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі Радіо Свобода у вересні відмовився коментувати інформацію про те, що НАБУ готує підозру Тімуру Міндічу.

В УП також писали, що Міндіч може стати фігурантом розслідування американського ФБР за підозрою у відмиванні коштів.