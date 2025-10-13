Хто бачив «Фламінго»? І до чого тут Міндіч?

Касьянов проти Зеленського і Fire Point

Юрій Касьянов, майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки, починаючи із 2015 року, заявив, що рішення розформувати його підрозділ, нібито, ухвалив президент Володимир Зеленський. Причиною цього, за словами Касьянова, є те, що він був «ключовим свідком» у справі компанії Fire Point (виробник ракет «Фламінго» та дронів).

«Рішення про ліквідацію нашого підрозділу ухвалив президент Володимир Зеленський, тому що я є викривачем у справі Fire Point і ключовим свідком. 2 жовтня я дав свідчення детективам НАБУ. 3 жовтня вранці було оголошено про ліквідацію підрозділу», – написав Касьянов у своєму пості на Facebook.

Юрій Касьянов просить захисту як для свідка.

НАБУ підтверджує, що Касьянова дійсно допитували в «одному з проваджень».

Fire Point і Тимур Міндіч

Про те, що НАБУ перевіряє діяльність компанії Fire Point щодо можливого завищення цін на дрони і обсягів постачання для Міноборони, у серпні писало видання The Kyiv Independent. Журналісти видання стверджували, що їхні джерела підтвердили зв’язок представників цієї компанії із Тимуром Міндічем Тимур Міндіч, бізнесмен, кінопродюсер, співвласник компанії Студія «Квартал 95». Скандально відомий олігарх Ігор Коломойський називав Міндіча бізнес-партнером у девелоперських проєктах. У 2021 року Міндіч опинився у центрі уваги, бо у нього вдома святкували день народження президента Зеленського. Сам Володимир Зеленський казав, що це тоді для нього стало несподіванкою. , бізнесменом і товаришем Володимира Зеленського.

Згодом у НАБУ спростували цю інформацію.

А головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю виданню ZN заявив, що НАБУ не проводить розслідування щодо його компанії, а справа стосується посадовців Міністерства оборони і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Так що ж насправді відомо про компанію-виробника ракет «Фламінго»? Чи є зв’язок із оточенням президента Зеленського? А з «плівками Міндіча»?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live: