Юрій Касьянов каже, що «готовий домовлятись з Єрмаком»

Майор Державної прикордонної служби Юрій Касьянов заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, що готовий вести переговори з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Так він прокоментував його закиди в сторону посадовця про те що, мовляв, Єрмак є ініціатором розформування підрозділу, у якому служив Касьянов.

«Так, я готовий домовлятися з Єрмаком», – сказав він.

Касьянов переконаний, що питання роботи його підрозділу стало «заполітизованим», адже «хтось там наверху вирішив, що я граюся в політику». Розформування підрозділу він пов’язує саме з тим, що у Офісі президента нібито переконані в його намірі піти «в політику».

Чому саме голова Офісу президента, на переконання Касьянова, винен у тому, що відбувається? За його словами, йому повідомили, що «ключ від цієї проблеми або в Єрмака, або в Зеленського». На запитання, хто повідомив про це, він відповів: «Конкретно є люди, які це сказали. Люди, які близькі до Офісу президента», проте прізвищ не назвав.





Радіо Свобода звернулося до голови Офісу президента Андрія Єрмака по коментар із приводу звинувачень на його адресу з боку Касьянова.

Скандал довкола розформування роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ, яку створював у тому числі офіцер Юрій Касьянов, розпочався після його заяв, що підрозділ ліквідовують «за наказом Єрмака».

У коментарі українським медіа Держприкордонслужба Україна пояснила, що рішення було ухвалене через «відсутність результативності під час виконання завдань». За словами речника служби Андрія Демченка, інформація про високу результативність, про яку заявляв Касьянов, не підтвердилася. Особовий склад планують перевести до інших частин ДПСУ.











