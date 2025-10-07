Сирський: у вересні українські безпілотники вразили понад 66 тисяч цілей РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тисяч цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні.

За його даними, з них 39,2 тис. уражень припадає на дрони-камікадзе.

Також уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% щодо попереднього місяця), додає Сирський.

«Кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, що свідчить про зростання уваги командирів до цього важливого компоненту безпілотних систем. Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету», – написав він у телеграмі.



Сирський додав, що у Збройних Силах України триває масштабування підрозділів Сил безпілотних систем, розгортається рекрутингова кампанія до підрозділів СБС.

Водночас, за словами Сирського, у травні українські військові за допомогою дронів різних типів уразили та знищили понад 89 тисяч цілей сил РФ.

20 червня Сили безпілотних систем ЗСУ повідомили про створення угруповання СБС, яке об’єднає всі складові роду сил, для «підвищення ефективності управління, трансформації Сил й адаптації до вимог сучасної війни». Командування очікує, що це забезпечить злагодженість дій і більш системне бойове застосування безпілотних систем. Угрупованням керує командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

На початку червня він замінив на посаді командувача СБС Вадима Сухаревського.