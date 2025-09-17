ДПСУ: після навчань «Захід-2025» російські сили готуються відбути на територію РФ

Після російсько-білоруських навчань «Захід-2025» спостерігається згортання російських сил, вони готуються до відбуття на територію РФ, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«На щастя, під час цієї активної фази якоїсь активності по напрямку нашого кордону ми не спостерігали, як і будь-яких нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії нашого кордону. Майданчики, де відбувалися навчання на території Білорусі, розташовані значно вглиб території цієї країни», – сказав він на брифінгу.

За його словами, зараз спостерігається згортання російських сил на території Білорусі.

«Сподіваємося, що вони по слідують саме за цим напрямком (у напрямку РФ), а не буде створено якихось інших моментів, що б загрожували нашій країні», – сказав Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що українська сторона була готова до різного роду сценаріїв, зокрема до можливих провокацій у напрямку кордону або інформаційного впливу.

«Але якщо говорити про напрямок території з Білоруссю, то якихось особливостей, які б загрожували нашій країні, не спостерігалося», – додав він.

Військові навчання «Захід-2025» тривали 12-16 вересня. Вони проводилися одночасно в різних місцях Росії й Білорусі. За даними Міноборони Білорусі, У 15 вересня на російсько-білоруських навчаннях були присутні представники 23 країн, зокрема трьох країн НАТО: США, Туреччини й Угорщини.



