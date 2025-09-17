Пентагон підтвердив, що військові США спостерігали за навчаннями «Захід-2025»

Пентагон у вівторок підтвердив, що американські військові представники спостерігали за спільними військовими навчаннями між Росією та Білоруссю в понеділок, прийнявши запрошення вперше з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Про це агентству Reuters повідомив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

«Посольство США в Мінську отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання «Захід-2025» у Білорусі в рамках Дня почесного гостя (DV), і ми прийняли запрошення з огляду на нещодавню продуктивну двосторонню співпрацю між нашими країнами», – сказав Парнелл.

Він додав, що в рамках Дня почесного гостя присутність на навчаннях є поширеною практикою між військовими, і «аташе з питань оборони США є частиною більшої групи міжнародних військових учасників».

15 вересня Міноборони Білорусі повідомило, що американські військові прибули на полігон у Білорусі, де проходили спільні військові російсько-білоруські навчання. Їх зустрів міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Навчання «Захід-2025» тривали 12-16 вересня. Вони проводилися одночасно в різних місцях Росії й Білорусі.

Присутність американських офіцерів – це чергова ознака потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю, близьким союзником Росії. Влада Білорусі дозволила Росії використовувати свою територію для відправки десятків тисяч військових для вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Президент США Дональд Трамп, який намагається домогтися припинення війни РФ в Україні, налагоджує тісніші зв’язки з білоруським авторитарним лідером Лукашенком, який регулярно проводить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську 11 вересня заступник спецпосланця США Джон Коул оголосив, що Сполучені Штати скасовують санкції проти білоруського державного авіаперевізника «Белавіа». Лукашенко на зустрічі з Коулом заявив про можливість звільнення ув’язнених. Пізніше стало відомо, що понад пів сотні колишніх ув’язнених у Білорусі вдень 11 вересня перетнули білорусько-литовський кордон, серед них – журналісти й політичні опоненти Лукашенка.

16 вересня Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 25 людей.



