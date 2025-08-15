Трамп мав розмову з Лукашенком перед переговорами з Путіним

Президент США Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що мав «чудову розмову» з авторитарним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

За словами президента США, йшлося, зокрема, про звільнення 1300 білоруських політв’язнів.

«У мене відбулася чудова розмова з шановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвінка було висловити йому подяку за звільнення 16 в’язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в’язнів. Наша розмова була дуже продуктивною. Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Лукашенком у майбутньому», – написав Трамп.

На сайті Лукашенка лише одним реченням зазначається, що телефонна розмова з Трампом відбулася 15 серпня.

Президент США перебуває в дорозі на Аляску, де 15 серпня пізно ввечері за київським часом пройде його саміт із російським лідером Володимиром Путіним.

Хоча Трамп і Путін розмовляли телефоном щонайменше п’ять разів із січня, зустріч 15 серпня, яка відбудеться на авіабазі поблизу Анкориджа, буде їхньою першою особистою зустріччю за другий термін Трампа і першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

