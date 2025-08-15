Трамп вилетів на зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп вилетів на борту Air Force One із Вашингтону на зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці для обговорення можливої угоди про припинення вогню в Україні.

Як раніше повідомили в Білому домі, Трампа, зокрема, супроводжують держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент, очільник ЦРУ Джон Реткліфф, міністр торгівлі Говард Лутнік і спецпосланець Стів Віткофф.

Трамп перед своєю зустріччю з російським президентом Володимиром Путіним написав у соцмережі TruthSocial: «Ставки високі».

Із російського боку, окрім Путіна, на Аляску приїдуть голова МЗС Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов і спецпредставник російського президента Кирило Дмитрієв.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що включення Москвою до складу делегації Сілуанова і Дмитрієва свідчить про те, що Росія, ймовірно, спробує змістити фокус саміту з війни в Україні на потенційні двосторонні економічні угоди.

Саміт Трампа і Путіна в найбільшому місті Аляски Анкориджі буде першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков напередодні заявив, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.