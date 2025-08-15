На Алясці перед зустріччю Трампа і Путіна проходить мітинг в підтримку України

Близько тисячі людей взяли участь в акції на підтримку України у найбільшому місті штату Аляска – Анкориджі. Про це проєкту Радіо Свобода «Ти як?» повідомили в громадській організації Stand UP Alaska, яка є одним із ініціаторів заходу.



Акція відбулася напередодні запланованої у місті зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна, під час якої мають обговорити завершення російсько-української війни. Учасники тримали у руках українські прапори та плакати з написами «Аляска з Україною», «Повна перемога України», «Загарбники не мають права голосу за столом», «Слава Україні».





В Анкориджі також розвісили банери на будівлях, мостах у синьо-жовтих кольорах із гаслами «Я з Україною», «Україна і Аляска – Росія ніколи знову», «Руки геть! Більше не Росія» (поруч із зображенням карти України та Аляски), «Путін не зупиниться на Україні».

Також відео з мітингу в Анкориджі соцмережі Х оприлюднили колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш, телеканал TRT.



«Що відбувається прямо зараз: великий проукраїнський мітинг в Анкориджі напередодні зустрічі Трампа та Путіна. «Україна та Аляска – Росія ніколи більше», – написав Яриш у соцмережі Х.

Сьогодні, як очікується, в Анкориджі відбудеться саміт лідерів США і Росії. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. За його словами, підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.



