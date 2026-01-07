«Оголосити вибори нелегітимними». Чому Кремль хоче голосування українців у Росії на українських виборах

Україна ще не вирішила чи буде проводити вибори президента після досягнення миру – бо ще й миру не досягнуто. Але президент Росії Володимир Путін вже вимагає не лише виборів в Україні, а й голосування на них українців, які перебувають в Росії. За його словами, таких 5-10 мільйонів. Український президент Володимир Зеленський категорично відкинув таку можливість, а експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, кажуть, що Росія може в такий спосіб провести масові фальсифікації виборів, щоб вплинути на їхній результат, а також – в разі незгоди України на голосування українців в Росії – наполягати на визнанні виборів нелегітимними. Тезу про голосування українців в Росії на виборах в Україні – в разі їхнього проведення – запустив очільник Росії Володимир Путін ще 19 грудня 2025 року. «Тут є одне питання, повз яке ми не можемо пройти. А саме – на території Російської Федерації проживають мільйони громадян України. За різними підрахунками, від п’яти до десяти мільйонів, які мають право голосувати. І якщо вже вибори будуть, то тоді ми маємо право вимагати від тих, хто буде їх організовувати, щоб вибори були організовані і було надано право українцям, які зараз проживають в Росії, голосувати на території Російської Федерації», – сказав Путін під час кількагодинної річної підсумкової пресконференції. А під кінець року з подібною заявою виступив і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. «Керівництво в Києві повинно отримати мандат на підписання мирних угод. Зробити це можна лише через вибори, прозору та чесну виборчу кампанію, в якій братимуть участь всі зацікавлені політичні сили. Треба нарешті дати українському народу можливість визначити свою долю, включно з тією величезною кількістю його представників, які живуть в Росії», – сказав Лавров в інтерв’ю пропагандистському ЗМІ «Росія сьогодні» 30 грудня. Які мотиви Москви? Раніше з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України, президент Володимир Зеленський заявив, що Москва взяла на озброєння тезу про потребу голосування на можливих виборах українців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і на території Російської Федерації. «Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть, що обов’язково порушувати це питання, що там (на ТОТ та в РФ) живе велика кількість людей і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів», – сказав Зеленський журналістам у Києві 27 грудня. «Як ви бачите, Росія все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади», – додав він.

Чому для України може бути проблемою голосування в Росії? По-перше, це країна, яка є агресором щодо України. По-друге, як кажуть співрозмовники Радіо Свобода, в Росії серед громадян України неможливо буде вести виборчу кампанію, там все контролюється владою і сильний вплив пропаганди.

«Та як можуть українці, які в стані війни з Росією, організувати виборчі дільниці на території Росії? Адже ж зазвичай голосують в посольствах і консульствах. Теоретично, звичайно, може якась нейтральна держава – наприклад, Туреччина – запропонувати відкрити дільниці в своїх консульствах. Але є купа технічних проблем, які незрозуміло як вирішувати», – каже Радіо Свобода російський політолог Аббас Галлямов. «Так що організувати українське голосування в Росії неможливо. І Україна напиратиме на цьому. А для Путіна це стане приводом заявити, що Росію ці вибори не влаштовують, що це несправжні, нечесні вибори. Ось і виходить, що ця вимога Путіна є насправді способом як більш-менш легітимним способом зірвати вибори в Україні», – додає Галлямов. Скільки українців в Росії? Путін говорить про «п’ять-десять мільйонів» українців в Росії. Ідеться очевидно про громадян України, які теоретично могли б голосувати. Раніше в Російській Федерації неофіційно було десь до п’яти мільйонів етнічних українців і українська громада – разом з татарами – була однією з двох найбільших етнічних меншин Російської Федерації.

Офіційна цифра, яку називало МЗС України до повномасштабного вторгнення – 1,93 мільйона так званих «зарубіжних» українців. То були переважно етнічні українці, які були громадянами Росії і вони не голосували на українських виборах.

У Росії відбувався систематичний наступ і утиск прав української громади. Багато активістів були під тиском, громадські організації, недільні школи чи культурні товариства закривались. Деякі активісти потрапили навіть за ґрати. У 2012 році було закрита найбільша організація – Об’єднання українців в Росії. Її керівників фактично змусили залишити Росію – хтось перебрався до України, хтось до Канади чи інших країн, хтось відмовився від будь-якої громадської активності. В Росія також були якась кількість трудових мігрантів в України – так званих «заробітчан». З початком конфлікту на Донбасі в 2014 році деякі громадяни України виїхали з охопленого війною регіону до Росії. Так само коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії в лютому 2022 року, то дехто з українських громадян теж поїхав до Росії: хтось мав родичів там, комусь було логістично легше поїхати саме в Росії, для когось це був і політичний вибір. «Ми не тиснули на них, але їхній вибір людський – куди поїхати з родинами – одразу означає і їхній вибір майбутній», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Але цифри, які озвучив Путін, в Україні ставлять під сумнів. «Голосувати можуть громадяни України. В Росії немає десятої долі від 5-10 мільйонів, а то і сотої. І де вони голосуватимуть? Це абсолютна маячня. Активної української громади в Росії зараз немає. Організації або самі відходять, або їх ліквідують. З юридичною реєстрацією залишились буквально лічені організації. Всі принишкли», – каже Радіо Свобода Валерій Семененко, один з лідерів забороненого в 2012 році Об’єднання українців Росії.

Після тотального обшуку його помешкання в Москві, Семененко в 2023 році змушений був залишити Росію і зараз живе в Дніпрі. «Ну, по-перше ця цифра – 10 мільйонів – це фантастична цифра. Вона, очевидно, перебільшена в десятеро щонайменше. Але говорять про таку цифру з метою підготовки сценарію, що Росія визнає українські вибори нелегітимними», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода голова Комітету виборців України Олексій Кошель. До речі, Росія нині може вважати, що і українці на окупованих територіях можуть голосувати, але раніше Москва змушувала їх брати участь у російських виборах, не дивлячись на протести з боку Києва та невизнання цього міжнародними організаціями. Не вперше Росія не вперше хоче використати факт перебування якоїсь кількості громадян України на своїй території задля впливу на результати українських виборів. Скажімо, восени 2004 року коли за президенство змагались Віктор Ющенко та Віктор Янукович, і в було очевидним, що кандидати мали тоді приблизно рівні шанси. Тоді була Помаранчева революція після спроби фальшування другого туру виборів. І в третьому турі перемогу отримав прозахідний кандидат Віктор Ющенко.

Але для підтримки проросійського кандидата Віктора Януковича Москва раптом зажадала відкрити в Росії десятки й десятки виборчих дільниць для голосування громадян України. В Україні одразу зрозуміли намір – вплинути на результат щільних виборів рівних за шансами кандидатів задля підтримки «свого». Для порівняння – тоді, в 2004-му році – усього було відкрито 228 дільниць в 68 країнах світу, а Росії, як вже було сказано, лише у себе хотіла відкрити десятки, а то й сотні дільниць. В підсумку, Україна відкрила дільниці в посольстві в Москві, а також консульствах в Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Владивостоці та кількох інших містах Росії. «І тоді, як ви пам’ятаєте, Янукович з наміром повернути результати виборів у свій, «правильний», бік, здійснив спробу відкрити там багато десятків дільниць на території Росії. Цього не сталося і результат виборів був врятований», – пригадує ту ситуацію понад 20-річної давності Вадим Пристайко.

Нині відбувається щось подібне. Або Кремль хоче шляхом відкриття величезної кількості дільниць для голосування нібито мільйонів громадян України вплинути на результат виборів, або при незгоді України мати привід заявляти про «нелегітимність» майбутніх виборів, які ще невідомо коли відбудуться, адже не досягнуто навіть перемир’я не те, щоб якогось тривалого миру у війні Росії проти України. Та й дипломатичних відносини Україна розірвала з Росією в перший день широкомасштабної агресії 24 лютого 2022 року, залишивши кілька консульств щоправда для підтримки своїх громадян. В будь-якому разі Україні все одно доведеться вирішувати тему голосування кількох категорій виборців. По-перше, військових – зокрема уздовж лінії фронту і тут потрібні тверді гарантії безпеки і гарантії ненападу Росії.

По-друге, є значна категорія внутрішньо переміщених осіб. Ну і є дуже чисельна – категорія громадяни України, які стали біженцями і перебувають переважно в європейських країнах.

В Україні зараз реально немає шансів що виграє проросійський кандидат