«Я не тримаюсь за крісло»: Зеленський каже, що Україна готова до виборів і компромісів

Президент України Володимир Зеленський згоден на проведення виборів, попри війну, аби показати партнерам, передусім США, готовність України до компромісу в мирних переговорах, зазначив він під час брифінгу.

«Я постійно говорив про те, що дуже складно зробити вибори під час війни через безпеку і закон, але не може бути жодних причин, які зупиняють нас на дипломатичному треку. І я не хочу, щоб ми були звинувачені американською стороною, що Росія йде на якісь компроміси, а Україна не йде. Тому я сказав: ми готові до виборів», – пояснив Зеленський.

За його словами, вибори неможливі без припинення вогню, тому український лідер закликав партнерів допомогти з підтримкою інфраструктури для їх проведення.

«Це не значить, що вони (вибори – ред.) будуть, але готувати цей трек нам потрібно. Може так статися, що війна буде продовжуватись», – зауважив глава держави.

Він наголосив, що Україна готова до виборів. «Я не тримаюсь за крісло і не буду. Якщо це допомагає нам закінчити війну, давайте це робити», – сказав Зеленський.

22 грудня було створено робочу групу для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. 26 грудня відбулося перше її засідання. Групу очолює перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



До складу робочої групи входить 64 учасники, зокрема представники парламенту, Офісу президента, Кабміну, військових структур, ЦВК, громадських організацій, Верховного Суду та експертного середовища.

Наступне засідання робочої групи заплановано на першу половину січня – не пізніше 9 січня.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною, зокрема: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово.

На початку грудня в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, вкотре заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



