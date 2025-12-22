Стефанчук: закон про вибори під час війни буде використаний одноразово

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово.

Стефанчук нагадав, що сьогодні він підписав розпорядження щодо створення робочої групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану, її очолює його перший заступник Олександр Корнієнко. Також до її складу мають увійти представники всіх без винятку фракцій і груп, представники громадянського суспільства та Центральної виборчої комісії.

За його словами, робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною, зокрема: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

Стефанчук зазначив, що щодо кожного питання є аргументи «за» і «проти», які треба пропрацювати, взяти кращий світовий досвід.

«Новий закон буде одноразового використання саме для цих виборів. А я сподіваюсь, ми перейдемо на платформу, яка є передбачена Конституцією, у виборчому кодексі і будемо рухатися цим шляхом», – сказав спікер.

Раніше нардеп Ярослав Железняк від фракції «Голос» поширив у своєму телеграмі фото розпорядження Стефанчука. У документі вказується, що кожна фракція та група має надати інформацію про своїх двох представників до 24 грудня.

У «Європейській Солідарності» вже заявили, що делегують до робочої групи народних депутатів Руслана Князевича і Вікторію Сюмар. Про це у соцмережах повідомила співголова фракції Ірина Геращенко. Інші фракції наразі не оголошували своїх делегатів.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Читайте також: «Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.