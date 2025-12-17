Каллас: для проведення виборів в Україні потрібне перемир’я

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вважає, що для проведення виборів в Україні потрібне насамперед припинення вогню в межах гарантій безпеки. Про це посадовиця заявила, спілкуючись із українськими журналістами у Брюсселі 17 грудня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я щойно сьогодні почула, що Росія відхиляє навіть різдвяне припинення вогню, тому вони явно не хочуть завершення цієї війни. Тому має бути припинення вогню. А після припинення вогню – відчутний, сталий мир. Якщо є мир, звичайно, ви також можете організувати вибори. Але для цього потрібні гарантії безпеки, що росіяни не почнуть бомбардування», – заявила Кая Каллас.

Посадовиця зауважила, що водночас із очікуваною від України організацією виборів має також порушуватися питання щодо їхнього проведення в Росії, де «вільних і чесних виборів не було 25 років».

«Змістіть фокус, проблема насправді полягає не в Україні. Проблема в Росії. Але в кожній конституції, яку я знаю, є заборона проводити вибори під час війни. Причина в тому, що в політиці вибори – це завжди час, коли всі чіпляються один одному в горлянки. У випадку війни, коли у вас є зовнішній супротивник, вибори не проводяться, бо ви слабші, якщо воюєте один із одним», – наголосила Каллас.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Politico Трамп заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти забезпечити безпеку для проведення виборів. Сьогодні президент Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.