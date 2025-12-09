Вибори під час воєнного стану: Зеленський закликав США допомогти забезпечити безпеку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів.

«Я прошу США (разом з європейськими партнерами) допомогти мені забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів. Я особисто маю на це волю і готовність», – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський також закликав українських парламентарів підготували пропозиції щодо законодавчих змін про вибори під час воєнного стану.

«Я завтра буду в Україні. Я очікую пропозицій від партнерів, очікую пропозицій від наших депутатів і готовий йти на вибори», – додав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв’ю виданню Politico заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

«Вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – сказав він.

Читайте також: ISW: Кремль хоче змусити Україну і Захід капітулювати перед його вимогами, поєднуючи два наративи

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



