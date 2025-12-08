«Найбільшу користь отримує Росія, а найбільше принижується ЄС». Як реагувати на нову Стратегію нацбезпеки США?

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила стратегію національної безпеки. Документ, опублікований на сайті Білого дому, відображає основні зовнішньополітичні параметри адміністрації Трампа, які, як зазначають коментатори, з низки суттєвих питань розходяться з баченням попередньої адміністрації. У 33-сторінковому документі, крім іншого, міститься критика щодо низки партнерів США, зокрема ЄС, і йдеться про необхідність відновлення «стратегічної стабільності» у відносинах із Росією.

Розберемо деякі положення – зокрема щодо Європи, якій приділено багато уваги, і щодо України та війни, яким багато уваги не приділили.

Найважливішим елементом національної безпеки США названо захист зовнішніх кордонів Сполучених Штатів. Особливий акцент робиться на забезпечення інтересів США в країнах Західної півкулі. Сполучені Штати мають намір зберегти значну військову присутність у регіоні «для контролю над морськими шляхами, запобігання нелегальній та іншій небажаній міграції, скорочення торгівлі людьми і наркотиками».

Також наголошується, що США не підходитимуть до інших країн зі своїми мірками щодо розвитку демократії. У стратегії йдеться про підтримку традиційних цінностей і про те, що міграція може бути загрозою для ідентичності країн Заходу. У зв’язку з цим критиці піддається Європа.

Критика Європи

Документ каже, що Європа залишається стратегічно та культурно життєво важливою для США, а трансатлантична торгівля залишається «одним із стовпів світової економіки та американського процвітання»...

Наша мета має полягати в тому, щоб допомогти Європі виправити її нинішню траєкторію

«Ми не тільки не можемо дозволити собі списати Європу з рахунків – це було б саморуйнівним для того, чого прагне досягти ця стратегія. Американська дипломатія повинна продовжувати відстоювати справжню демократію, свободу слова та беззастережне святкування індивідуального характеру та історії європейських націй. Америка закликає своїх політичних союзників у Європі сприяти цьому відродженню духу, а зростаючий вплив патріотичних європейських партій справді дає привід для великого оптимізму», – говорить документ, ймовірно маючи на увазі праві і крайні праві популістські партії Європи.

«Наша мета має полягати в тому, щоб допомогти Європі виправити її нинішню траєкторію. Нам знадобиться сильна Європа, щоб допомогти нам успішно конкурувати та працювати злагоджено», – читаємо в Стратегії.

Також документ говорить про небезпеку імміграції для Європи і що деякі європейські країни через це можуть за декілька десятиліть втратити європейський, західний характер своїх суспільств.

«У довгостроковій перспективі більш ніж ймовірно, що протягом кількох десятиліть, щонайбільше, деякі члени НАТО стануть в більшості неєвропейськими. Таким чином, залишається відкритим питання, чи будуть вони розглядати своє місце у світі чи свій союз зі Сполученими Штатами так само, як ті, хто підписав хартію НАТО», – читаємо в новій американській Стратегії.

Реакції

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував положення нової стратегії з національної безпеки США, сказавши, що ЄС не може прийняти «загрозу втручання в європейську політику».

«Сполучені Штати не можуть підміняти європейських громадян у виборі, які партії є хорошими, а які – поганими. Сполучені Штати не можуть замінювати Європу в тому, яке бачення свободи вираження вона має», – наголосив президент Євроради.

Глава МЗС Німеччини також відкинув «зовнішні поради» США, що стосуються Європи.

Дорогі американські друзі! Європа ваш найближчий союзник, а не проблема. І ми маємо спільних ворогів.

«Дорогі американські друзі», – звернувся до США польський прем’єр Дональд Туск в мережі Х. «Європа ваш найближчий союзник, а не проблема. І ми маємо спільних ворогів. Так принаймні було останні 80 років. Маємо дотримуватися цього, це є єдиною розумною стратегією для нашої спільної безпеки. Якщо лише щось не змінилося».

А комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубіліус, прочитавши Стратегію нацбезпеки США, закликав до швидкої побудови оборонної незалежності Європи, але також і геополітичної незалежності старого континенту.

Україна і війна

У документі «ключовим інтересом Сполучених Штатів» називається досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні, а також зниження ризику збройної конфронтації між Росією і країнами Європи.

У документі йдеться про те, що необхідні умови, щоб Україна існувала як життєздатна держава.

При цьому критика Росії у концепції практично відсутня.

Також наголошується, що європейські чиновники мають «нереалістичні очікування» щодо результату війни РФ в Україні.

«Більшість європейців хоче миру, але це прагнення не відбито у політиці, багато в чому тому, що уряди підривають демократичний процес», – сказано в концепції.

Найбільшу користь від цього отримує Росія, а найбільше принижується ЄС

«США змінюють свою стратегію національної безпеки… Що роблять європейці, включно з українцями? Правильно: концентруються на критиці саме їхньої нової стратегії. США разом з росіянами ведуть переговори в своїх інтересах. Що роблять європейці з українцями? Правильно: намагаються хоч якось корегувати стратегію США, а не діяти проактивно» – пише в соцмережах дипломат, екс посол України у Вашингтоні Валерій Чалий.

Він додає:

«А що можна було б зробити? Внести зміни в СВОЮ власну Стратегію національної безпеки (чинна Стратегія приймалася ще до широкомасштабного російського вторгнення і, очевидно, вже застаріла)… Якщо, навіть на четвертому році війни не міняються стратегічні документи країни, то хоча б мислення має бути стратегічним».

Американський юрист, колишній президент Світового Конгресу українців Аскольд Лозинський гостро критикує Стратегію:

«Найбільшу користь від цього отримує Росія, а найбільше принижується Європейський Союз і разом з ним європейський континент, включаючи Україну, яка згадується побіжно. Росію не звинувачують у її вторгненні. Доктрина нещиро оплакує деякі наслідки війни»

Росія похвалила Стратегію

У концепції при цьому немає окремого розділу, присвяченого відносинам із Росією. Вона згадується лише у зв’язку із відносинами з Європою.

Вперше за багато років Вашингтон відверто говорить про необхідність відновлювати стратегічну стабільність та налагоджувати відносини з Росією

Відновлення стратегічної стабільності в Європі – шляхом досягнення домовленостей із Росією – названо одним із пріоритетів.

Зазначається, що налагодження відносин між Росією і ЄС вимагатиме великих дипломатичних зусиль із боку США.

Про НАТО в документі сказано, що необхідно відмовитися від його сприйняття як «союзу, що постійно розширюється».

Саме цей момент – натяк на подальше не розширення НАТО та потребу стратегічної стабільності у відносинах з Росією стало приводом того, що у Кремлі сприйняли з оптимізмом положення нової стратегії з нацбезпеки США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу «Россия 1» зазначив, що там «є формулювання проти конфронтації, у бік діалогу та розбудови добрих відносин».

«Це, з одного боку, добре. Але з іншого боку, ми знаємо, що буває таке, що усе дуже гарно і концептуально написано, але те, що у них називається deep state, робить все інакше. Тож нам потрібно дуже уважно слідкувати за тим, як реалізують цю концепцію», – додав речник Кремля.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своїх коментарях похвалив документ за «реальну оцінку багатьох сучасних викликів».

Союзники можуть занервувати, деспоти – радітимуть

Після ремарок, що це «лише політичні декларації» і значення документа не варто перебільшувати, Медведєв додав, що йому це схоже на «спробу розвороту великого корабля, який довго йшов по інерції і нарешті вирішив змінити курс».

«Вперше за багато років Вашингтон відверто говорить про необхідність відновлювати стратегічну стабільність у Євразії та налагоджувати відносини з Росією», – зазначив Медведєв.

Відносин із Китаєм стратегія торкається головним чином у контексті «більш справедливих» торгових зв’язків.

При цьому йдеться, що США зацікавлені в тому, щоб «запобігти війні» в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і наголошується, що США, як і раніше, проти порушення статусу-кво з питання Тайваню, тобто проти силового встановлення контролю Китаю над островом.

Як пише британський тижневик The Economist:

«Нова американська Стратегія національної безпеки є останньою і повною заявою того, що собою являє «Америка насамперед» у зовнішній політиці. І для багатьох її читачів, це буде дуже тривожним».

Видання додає: «Союзники можуть занервувати, деспоти – радітимуть».